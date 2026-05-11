Congo-Brazzaville: Digitalisation - Le Congo élabore la cartographie de ses infrastructures numériques

En vue de renforcer la résilience climatique et la transition verte de ses infrastructures numériques critiques, la République du Congo, avec l'appui de la Banque mondiale, a organisé récemment un atelier spécial sur les infrastructures digitales au cours duquel elle a amorcé l'élaboration de sa cartographie numérique.

L'atelier a été présidé par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Frédéric Nzé. Il a eu pour objectif de présenter aux participants les conclusions issues des premières consultations menées auprès des parties prenantes, afin d'identifier et de cartographier les infrastructures numériques critiques au Congo.

La rencontre a permis aux experts d'évaluer leur exposition aux risques et aléas climatiques. A l'occasion, ils ont présenté à l'assistance les recommandations préliminaires d'une étude réalisée sur la problématique, et recueilli les commentaires des parties prenantes sur les mesures de résilience.

Cet atelier marque une avancée majeure dans la poursuite des discussions stratégiques sur la question, avec les experts du groupe de la Banque mondiale.

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Ainsi, pour mener à bien le projet, le Congo bénéficiera d'une assistance technique qui portera sur trois axes phares. Il s'agit, entre autres, de diagnostiquer et de cartographier des écosystèmes digitaux afin d'identifier leur exposition aux risques climatiques et environnementaux, à l'aide d'outils de cartographie géospatiale.

Il est aussi question d'élaborer les normes, lignes directrices et outils pratiques, pour promouvoir des infrastructures économes en énergie, durables et résilientes, en cohérence avec les meilleures pratiques internationales.

« Cette assistance technique s'appuie notamment sur une cartographie des principales infrastructures numériques du pays et une évolution de leur niveau d'exposition aux différents risques climatiques ; une revue des principales politiques, standards, normes et pratiques en place, permettant d'atténuer l'exposition aux risques et des gap existants », a souligné le chargé du Projet d'accélération de la transformation numérique, en lieu et place de la représentante de la Banque mondiale au Congo.

S'exprimant à l'occasion, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Frédéric Nzé, a salué la tenue de cet atelier et a exhorté les participants à travailler avec détermination afin que le projet aboutisse.