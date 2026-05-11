Afrique de l'Est: L'Éthiopie, un pays de traditions et d'héritage ancien

10 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

L'Éthiopie est un pays d'Afrique de l'Est avec une très vieille histoire et beaucoup de cultures différentes. Elle est souvent considérée comme l'un des plus anciens pays du monde, avec des civilisations qui existent depuis des milliers d'années.

Son patrimoine est riche, avec les églises de Lalibela taillées dans la roche et classées au patrimoine culturel de l'UNESCO, ainsi que la cérémonie du café appelée buna.

L'Éthiopie est aussi le berceau du café et possède de nombreuses langues et ethnies. Sa capitale, Addis-Abeba, est un centre important de la politique et la culture en Afrique. La cuisine éthiopienne est variée avec des plats comme le shorba, le shekla tibs, le wot servi avec injera, et le defo dabo. La culture se retrouve aussi dans les paniers mesob, les cérémonies jebena buna et les expositions culturelles.

On trouve aussi les statues waka du peuple Konso, inscrites à l'UNESCO. Malgré des défis, le pays se développe rapidement et joue un rôle important en Afrique.

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