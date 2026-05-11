Angola: Le Président de la République entame lundi une visite d'État en Algérie

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, entame lundi une visite d'État de trois jours en Algérie, à l'invitation de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre du renforcement de la coopération.

Selon les services de presse de la présidence de la République, cette mission officielle, qui se poursuivra jusqu'à mercredi, prévoit un programme axé sur le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement de la coopération stratégique entre les deux pays.

Le programme de la visite prévoit des entretiens de haut niveau entre les délégations angolaise et algérienne, avec notamment une rencontre privée entre João Lourenço et Abdelmadjid Tebboune, à Alger, le premier jour du déplacement.

Ces entretiens devraient aboutir à la signature de plusieurs accords de coopération dans des secteurs considérés comme stratégiques pour les deux États.

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Au cours de son séjour en Algérie, le chef de l'État angolais prononcera également un discours devant les membres des deux chambres du Parlement algérien, dans le cadre de l'approfondissement des relations politico-diplomatiques entre Luanda et Alger.

Le programme de la visite prévoit également une visite de João Lourenço dans une station de dessalement d'eau de mer, une initiative jugée pertinente pour l'Angola, compte tenu de la longueur de son littoral et des défis liés à l'approvisionnement en eau.

Cette visite d'État s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l'Angola et l'Algérie, pays qui entretiennent des relations diplomatiques depuis 1976 et partagent des positions communes sur des questions liées à la paix, à la sécurité et au développement du continent africain.

Depuis lors, l'Angola et l'Algérie ont consolidé leurs partenariats dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, des ressources minérales, de l'éducation, de l'agriculture, des transports, de la défense et de la formation technique et professionnelle.

La visite de João Lourenço s'inscrit également dans le cadre des efforts visant à renforcer l'intégration africaine et la coopération Sud-Sud, priorités défendues par les deux États dans les forums continentaux et internationaux.