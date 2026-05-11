Ethiopie: La quête d'un débouché sur la mer par le pays - « Un choix stratégique inévitable », selon Mohammed Al-Arousi

Addis Ababa — Le député éthiopien Mohammed Al-Arousi a déclaré que la volonté de l'Éthiopie d'accéder à un port maritime constituait une priorité stratégique pacifique motivée par des impératifs économiques, l'intégration régionale et des préoccupations de sécurité nationale à long terme.

Il a en outre souligné que cette approche était devenue une nécessité face aux défis géopolitiques et économiques actuels.

Dans une interview exclusive accordée à l'Agence de presse éthiopienne, M. Al-Arousi a déclaré que la dépendance persistante de l'Éthiopie vis-à-vis des ports des pays voisins expose plus de 130 millions de citoyens à des perturbations politiques et économiques indépendantes de leur volonté.

« L'absence d'accès maritime direct pour l'Éthiopie représente un défi stratégique majeur qui nécessite des solutions fondées sur le dialogue et la compréhension mutuelle », a-t-il déclaré.

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Selon le député, « toute solution devrait servir les intérêts communs et renforcer la stabilité régionale ».

L'Éthiopie est devenue un pays enclavé à la suite de l'indépendance de l'Érythrée en 1993, perdant ainsi son accès direct à la mer Rouge via des ports clés tels que le port d'Assab et le port de Massawa.

Depuis lors, plus de 90 % du commerce international de l'Éthiopie transite par le port de Djibouti, ce qui engendre une forte dépendance à l'égard d'un seul corridor commercial.

En tant que deuxième pays le plus peuplé d'Afrique et l'une des économies du continent ayant connu la croissance la plus rapide ces dernières décennies, l'Éthiopie fait valoir que le fait de dépendre fortement d'un seul port augmente les coûts de transport, limite la flexibilité commerciale et crée des vulnérabilités en matière de sécurité nationale.

M. Al-Arousi a également souligné l'instabilité croissante des couloirs maritimes mondiaux, notamment dans le détroit d'Ormuz, affirmant que ces tensions mettent en évidence l'importance de garantir la diversification des routes commerciales et énergétiques.

« Le destin de l'Éthiopie ne doit pas rester tributaire de facteurs externes », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la position de l'Éthiopie est fermement ancrée dans la diplomatie et la coopération régionale, insistant sur le fait que le pays n'a pas recouru et n'a pas l'intention de recourir à des moyens militaires pour obtenir un accès à la mer.

Selon M. Al-Arousi, la stratégie de l'Éthiopie repose sur l'intégration régionale et l'intérêt mutuel, notamment l'exploration de partenariats innovants avec les pays voisins par le biais de la coopération économique et d'initiatives de développement communes.

Il a déclaré qu'un meilleur accès maritime pourrait réduire les coûts d'importation et d'exportation, diversifier les voies logistiques, renforcer le pouvoir de négociation de l'Éthiopie et soutenir des secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture et l'énergie.

Il a toutefois reconnu que la question restait extrêmement sensible dans la Corne de l'Afrique, où s'affrontent les intérêts de pays tels que la Somalie, l'Érythrée et Djibouti, ainsi que ceux de puissances mondiales ayant des intérêts stratégiques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

Il a averti que présenter à tort la position de l'Éthiopie comme une menace risquait d'exacerber les tensions et de nuire aux relations régionales.

« Certains acteurs tentent de déformer les intentions de l'Éthiopie et de créer des tensions inutiles entre les peuples de la région », a-t-il déclaré.

Al-Arousi a réaffirmé que l'Éthiopie considérait la stabilité des pays voisins comme étroitement liée à sa propre sécurité et à sa prospérité, soulignant l'importance d'une coopération renforcée avec Djibouti et la Somalie pour faire progresser le développement régional.

Il a conclu en appelant à un dialogue constructif et responsable sur les ambitions maritimes de l'Éthiopie, exhortant les parties prenantes régionales à abandonner les discours hostiles et à se concentrer sur la paix à long terme, la coopération économique et la stabilité dans toute la Corne de l'Afrique.