Sénégal: Crise de la dette - Une conférence internationale prévue à Dakar les 12 et 13 mai

Une conférence internationale de haut niveau consacrée à la crise de la dette au Sénégal se tiendra à Dakar les 12 et 13 mai 2026, sous le patronage et en présence du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko.

Selon un communiqué de presse, organisé par Ideas-Africa Network (Idan), en partenariat avec des organisations intervenant sur les enjeux relatifs à la réforme du système économique et financier international, cet événement réunira des économistes de premier plan comme Jeffrey Sachs, Jayati Ghosh, Hippolyte Fofack, Alvaro Cencini, Ndongo Samba Sylla, John McIntire, Grieve Chelwa, Andres Arauz, y compris d'anciens ministres des Finances comme l'argentin Martin Guzman et le tunisien Hakim Ben Hammouda.

Des organisations comme Debt Justice, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (Cadtm), Afrodad, l'African sovereign debt justice network, TrustAfrica et progressive international viendront enrichir les délibérations aux côtés de hauts fonctionnaires, de décideurs politiques et de parlementaires venus d'un peu partout.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Le Sénégal traverse actuellement une crise de la dette profonde, héritée d'une gestion passée marquée par des déficits de transparence et de redevabilité. À la suite de son entrée en fonction en avril 2024, le nouveau gouvernement a révélé d'importantes irrégularités dans les données relatives à la dette publique, y compris l'existence de « dettes cachées », contractées sans autorisation parlementaire », lit-on dans le document.

Cette démarche de transparence, précise-t-on, a cependant été suivie de conséquences négatives sur le plan international : dégradation de la note souveraine, fermeture de l'accès aux marchés financiers, suspension d'un programme avec le Fmi, et réticence accrue des créanciers.

Face à cette situation critique, la conférence vise à promouvoir des alternatives crédibles et durables aux approches traditionnelles de gestion de la dette. Elle ambitionne notamment de tirer les enseignements des crises d'endettement récentes dans les pays du Sud, notamment en Zambie, au Ghana, au Mozambique, au Kenya, au Sri Lanka, en Argentine et au Pakistan ; mettre en lumière les limites des analyses de viabilité de la dette menées par les institutions financières internationales et proposer des approches alternatives ; établir un diagnostic rigoureux de la situation sénégalaise et formuler des recommandations adaptées aux priorités nationales de développement ; encourager une mobilisation politique et citoyenne internationale en faveur d'une résolution juste et équitable de la crise d'endettement du Sénégal.

Au-delà du cas sénégalais, renseigne la même source, cette initiative entend contribuer à une réflexion globale sur les dysfonctionnements du système financier international et sur la nécessité d'envisager des mesures qui incluent éventuellement des annulations significatives de dettes jugées illégales, odieuses ou insoutenables.

Cette conférence internationale sera précédée d'une rencontre d'experts le 11 mai 2026, où il s'agira de tirer des leçons des expériences récentes de crises d'endettement en Afrique et dans le reste du Sud global.