Afrique: Classé deuxième au Prix Marc-Vivien Foé, Lamine Camara ou l'ascension d'un 'prince' sénégalais à Monaco

Dakar — Le milieu international sénégalais Lamine Camara qui vient d'être classé deuxième derrière le Malien Mamadou Sangaré au Prix Marc-Vivien Foé 2026, est un footballeur combatif, discipliné, généreux dans l'effort et doté d'une remarquable intelligence tactique.

Le Prix Marc-Vivien Foé est décerné par Radio France Internationale et France 24 et récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française.

Camara récolte 94 points, loin derrière Mamadou Sangaré (313 points). Mais ce classement confirme son ascension au plus haut niveau européen sous les couleurs de l'AS Monaco, où il s'est imposé comme l'un des éléments essentiels de l'entrejeu du club de la Principauté. Son compatriote Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais) est arrivé troisième avec 84 points.

Natif de Diouloulou, à Ziguinchor au sud du Sénégal, Lamine Camara, âgé de 22 ans, symbolise aujourd'hui la réussite de la formation sénégalaise à travers le modèle de Génération Foot, académie réputée pour avoir révélé plusieurs grandes figures du football africain, notamment Sadio Mané et Ismaïla Sarr.

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Très tôt, les observateurs et techniciens du football local détectent chez lui des qualités rares pour un milieu de terrain : une agressivité maîtrisée dans les duels, une intelligence tactique, une endurance impressionnante, mais surtout une capacité à casser les lignes adverses grâce à la qualité de ses transmissions.

Sa générosité dans les efforts et sa capacité à répéter les courses à haute intensité lui valent, dès ses débuts professionnels en 2019, plusieurs surnoms au Sénégal. Certains le surnomment "Thiago", en référence à Thiago Alcântara, pour sa finesse technique et sa capacité à orienter le jeu sous pression. D'autres préfèrent l'appeler "Le maçon", une allusion à son immense volume de travail sur toute l'étendue de la pelouse.

"Une importante marge de progression"

Formé à Génération Foot, Lamine Camara franchit ensuite une étape importante de sa carrière en rejoignant le FC Metz, club historiquement lié à l'académie sénégalaise. Comme plusieurs de ses illustres prédécesseurs, il découvre le football européen sous les couleurs messines avant de confirmer tout son potentiel en Ligue 1 française.

À Metz, le milieu sénégalais impressionne rapidement par sa maturité dans le jeu. Son sens de l'anticipation, sa qualité de récupération et sa faculté à ressortir proprement les ballons attirent l'attention des observateurs.

Mais c'est surtout son incroyable lob inscrit à près de 58 mètres face à l'AS Monaco lors de la 9e journée de Ligue 1 (2023-2024) qui révèle définitivement son talent au grand public français. Ce but est la quatrième réalisation la plus lointaine des dix dernières années en championnat de France, selon le quotidien sportif français L'Équipe.

Recruté à l'été 2024 par le club monégasque, le Sénégalais s'adapte rapidement aux exigences du très haut niveau. Malgré une blessure à la cheville en début de saison, il parvient progressivement à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le dispositif monégasque.

Sous les ordres de l'entraîneur Sébastien Pocognoli, Camara franchit un nouveau palier dans sa progression. Le technicien belge loue régulièrement son professionnalisme et son implication quotidienne à l'entraînement.

"Une fois revenu de blessure, on a immédiatement senti son impact. Il s'entraîne tous les jours comme un grand professionnel", disait à l'époque Pocognoli, estimant que le Sénégalais possède encore "une importante marge de progression".

Depuis son retour de la Coupe d'Afrique des nations 2025, remportée avec le Sénégal au Maroc, et boosté par ce sacre, Lamine Camara s'est affirmé comme l'un des leaders techniques de l'équipe monégasque.

Le gardien finlandais Lukáš Hrádecký, cité par l'AFP, estime d'ailleurs que son coéquipier en club "ne reçoit pas encore toute la reconnaissance qu'il mérite", avant de le qualifier de "grand joueur".

Les statistiques du Sénégalais illustrent parfaitement son influence dans l'entrejeu de Monaco. En 31 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il compte 28 titularisations, un magnifique but et trois passes décisives. Mais au-delà des chiffres offensifs, son impact se mesure surtout dans l'équilibre collectif de l'équipe.

En Ligue 1, Lamine Camara affiche notamment près de 85 % de passes réussies et près de 60 % de duels gagnés cette saison, selon les données de plateformes spécialisées. Le milieu sénégalais totalise également 139 récupérations, 45 tacles et 30 occasions créées sous les couleurs de l'AS Monaco.

Face au Paris Saint-Germain, lors de la victoire monégasque (3-1) de la 25e journée de Ligue 1 cette saison, il avait notamment récupéré 13 ballons, remporté 10 duels sur 14, réussi deux tacles et réalisé trois interceptions, selon les statistiques publiées par le club de la Principauté.

Sa capacité à défendre intensément tout en participant activement à la construction offensive fait aujourd'hui de lui l'un des milieux les plus complets du championnat français.

Sa lucidité, combinée à une humilité saluée par ses entraîneurs et coéquipiers, constitue l'une des principales forces du joueur sénégalais.

Cette maturité se reflète également dans les modèles qu'il revendique. Dans un entretien accordé il y a deux ans au site officiel de la Ligue 1 française, Lamine Camara avait confié vouer une profonde admiration à son compatriote Idrissa Gana Gueye, qu'il considère comme son "plus grand modèle", tout en qualifiant Sadio Mané de "légende" dont il s'inspire au quotidien.

"J'ai trois modèles : le Belge Kevin De Bruyne, l'Allemand Toni Kroos, mais mon plus grand modèle, c'est Idrissa Gana Gueye. Depuis tout petit, je m'inspire beaucoup de lui. Et maintenant que je suis avec lui en sélection, je regarde ce qu'il fait lors des entraînements et en dehors...", expliquait-il.

Le jeune milieu sénégalais soulignait également l'importance du rôle joué par Idrissa Gana Gueye auprès des plus jeunes internationaux sénégalais.

Sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale A du Sénégal en septembre 2023, lors du match amical perdu contre l'Algérie au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, Lamine Camara avait inscrit son premier but international le 18 novembre de la même année face au Soudan du Sud, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, sur une passe décisive de... son idole Idrissa Gana Gueye.

"Lors de ce match, on menait 2-0 et Idrissa est venu vers moi pour me dire : c'est l'occasion pour toi d'en profiter. Si tu veux marquer, tu vas marquer. Juste, libère-toi et joue au foot. On va t'aider. Après ça, il m'a fait la passe et j'ai marqué", se souvenait-il.

Sur les traces de Sadio Mané, avec qui il partage le même parcours entre Génération Foot et le FC Metz, le milieu sénégalais nourrit de grandes ambitions.

"Sadio Mané, c'est une légende du foot. Je m'inspire beaucoup de lui : son style de vie, comment il gère sa carrière. C'est à moi de profiter d'être avec lui et les autres cadres de la sélection pour faire pareil", affirmait-il, avant de lancer avec humour "J'espère faire bien mieux que lui".

Un départ inévitable de Monaco ?

Ses performances n'ont pas échappé aux grandes écuries européennes. Selon plusieurs médias spécialisés, le club anglais de Liverpool FC suit attentivement l'évolution du milieu sénégalais, dont le profil correspond parfaitement aux exigences physiques et tactiques de la Premier League.

D'autres formations européennes, parmi lesquelles Atlético de Madrid, Fenerbahçe SK et Sunderland AFC, surveilleraient également le joueur formé à Génération Foot.

Joueur sénégalais le plus titré à seulement 22 ans

Avec les sélections nationales de jeunes du Sénégal, il se distingue très tôt par sa qualité technique, son activité dans l'entrejeu et son sens du jeu. En 2023, il joue un rôle majeur dans le sacre du Sénégal au Championnat d'Afrique des nations 2023.

Auteur de prestations remarquées tout au long de la compétition, il contribue au premier titre du Sénégal dans cette épreuve réservée aux joueurs évoluant dans les championnats africains.

La même année, il participe également au triomphe des Lionceaux lors de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans. Le Sénégal remporte pour la première fois cette compétition continentale, confirmant l'émergence d'une génération prometteuse.

Ses performances lui valent plusieurs distinctions individuelles. Lamine Camara est notamment désigné meilleur jeune joueur du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2023 grâce à son influence dans le jeu sénégalais et sa régularité durant le tournoi. Il figure aussi parmi les joueurs les plus en vue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 20 ans remportée par le Sénégal.

Ses prestations régulières lui ouvrent rapidement les portes de l'équipe nationale A du Sénégal. Avec les Lions, il participe aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ainsi qu'aux compétitions continentales, confirmant son statut de cadre de la nouvelle génération sénégalaise.

En 2025, il remporte la CAN sénior au Maroc. Il devient ainsi le seul joueur sénégalais et africain à avoir remporté trois trophées africains majeurs avant l'âge de 23 ans.

En remportant le Prix Marc-Vivien Foé 2026, décerné par Radio France Internationale et France 24 et récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française, Camara devient le premier sénégalais à gagner cette distinction, depuis sa création en 2009.

Le milieu sénégalais apparaît désormais comme l'un des futurs cadres du football sénégalais et l'un des joueurs africains les plus prometteurs évoluant actuellement en Europe.