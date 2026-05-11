Togo: L'opposition a tenté de mobiliser

11 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Au lendemain du meeting de Hanoukopé, les responsables du Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC) ont choisi d'afficher leur optimisme, quitte à forcer un peu le trait.

Lors d'une sortie médiatique, Komi Wolou du PSR a défendu la manifestation avec conviction. « La mobilisation de samedi n'était pas ridicule. Elle n'était pas médiocre. Elle est bonne pour un début dans un pays où les gens pensaient que l'opposition n'existait plus », a-t-il déclaré.

Le responsable politique n'est cependant en mesure de fournir des chiffres précis de la participation.

Malgré les critiques qualifiant l'événement de fiasco, Wolou se veut résolument tourné vers l'avenir. « Qu'il y ait mobilisation ou non, c'est pour nous un point de départ. Et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter », a-t-il lancé.

Le CNCC rassemble l'ANC, les FDR, l'ADDI, le PSR et le Front citoyen Togo Debout (FCTD), des formations de l'opposition.

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