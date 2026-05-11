Afrique de l'Est: La RDC et l'Ouganda s'engagent à renforcer la sécurité le long de leurs frontières

La République démocratique du Congo et l'Ouganda s'engagent à renforcer davantage la coopération bilatérale, la sécurité le long de leurs frontières communes et les échanges économiques et commerciaux.

C'est ce qui ressort des travaux de la IXe session de la commission permanente mixte Ouganda-RDC tenus du 8 au 10 mai 2026 à Kampala.

La réunion des ministres a pris acte du rapport des experts certifié par les secrétaires généraux des administrations pour renforcer cette coopération dans différents secteurs. Et ce lundi 11 mai 2026, devant le Président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo et le Président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, six mémorandums d'entente seront signés au State House.

Les deux pays prévoient la construction des postes frontaliers à arrêt unique et les marchés transfrontaliers modernes à Kasindi, Bunagana et Mahagi.

De son côté, le ministre ougandais des Affaires étrangères, Odongo Jeje Abubakhar et chef de la délégation, a insisté sur la matérialisation de ce partenariat, car les experts ont trois mois pour faire accélérer la feuille de route mise en place.