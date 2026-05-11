Kenya: Macron et Ruto scellent un partenariat à plus de EUR 1 milliard

11 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Le président français, Emmanuel Macron, et son homologue kényan, William Ruto, ont affiché, le dimanche 10 mai, à Nairobi leur volonté de renforcer le partenariat franco-kényan, à travers plus de EUR 1 milliard d'investissements et une coopération élargie dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, du numérique et de l'éducation.

Lors d'une conférence de presse conjointe organisée à la veille du sommet Africa Forward, Emmanuel Macron a salué une relation «équilibrée» entre Paris et Nairobi, reposant sur «un ordre international ouvert» et un «multilatéralisme efficace». Le chef de l'État français a souligné l'essor de la présence économique française au Kenya, rappelant que le nombre d'entreprises françaises y est passé de 35 en 2012 à 140 aujourd'hui, générant quelque 36 000 emplois directs.

Parmi les projets annoncés figurent la rénovation de terminaux du port de Mombasa par le groupe CMA CGM, l'extension de la ferme éolienne de Kipeto par Meridiam ainsi qu'un partenariat dans le nucléaire civil, présenté par Emmanuel Macron comme une coopération «de confiance» fondée sur l'expertise française.

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Le président français a également mis en avant les investissements dans l'enseignement supérieur et l'intelligence artificielle, notamment à l'université de Nairobi, afin de former «une future génération d'ingénieurs kényans».

Évoquant le sommet Africa Forward, qui réunit une cinquantaine de délégations et 35 chefs d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron a insisté sur sa volonté de «repenser» les relations entre la France et l'Afrique. «L'Afrique n'est pas un pré carré», a-t-il déclaré, affirmant vouloir bâtir un partenariat «renouvelé» et panafricain.

Interrogé sur les tensions autour du détroit d'Ormuz, le président français a appelé «au calme et à la responsabilité», démentant tout projet de déploiement militaire franco-britannique dans la région. Sur l'Algérie, il a exprimé l'espoir d'une reprise «apaisée et constructive» des relations bilatérales après plusieurs mois de tensions diplomatiques.

 

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