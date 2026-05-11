Afrique: Natation - Vincent frôle l'or à Oran

Samedi 9 mai, à Oran, Bradley Vincent disputait la finale du 50 m nage libre avec l'or en ligne de mire. Au terme d'une course exceptionnelle, le Mauricien a signé un chrono de 22.30 secondes. Une performance de très haut niveau qui ne lui a toutefois pas permis de décrocher le titre, l'Égyptien Abdelrahman Sameh l'ayant devancé de seulement trois centièmes (22.27). Privé de l'or pour un rien, Bradley Vincent offre néanmoins à Maurice une précieuse médaille d'argent.

Le crawler vient d'ajouter une page mémorable à un palmarès déjà époustouflant. Lors de cette cinquième et dernière journée des championnats seniors et juniors de natation en Algérie, Bradley Vincent boucle sa moisson avec deux nouvelles médailles d'argent individuelles : la première obtenue sur le 100 m nage libre le mardi 5 mai (50.06) et la seconde le samedi 9 mai sur 50 m nage libre.

Au-delà du métal, la performance technique est historique. En s'affirmant dans le Top 3 africain, Bradley Vincent a surtout amélioré le record de Maurice à deux reprises, dans la même journée, au 50 m nage libre. Dès les éliminatoires, il avait abaissé sa propre marque en 22.44, effaçant les 22.50 qu'il détenait depuis les Jeux du Commonwealth, à Gold Coast, Australie, en 2018. Lancé sur sa dynamique, il a encore signé un nouveau temps de référence en finale, en Algérie, pour réaliser 22.30 au 50 m nage libre.

Cette prestation globale fait entrer l'athlète dans l'histoire puisqu'elle lui permet de totaliser quatre médailles individuelles récoltées en Algérie au fil de sa carrière. Ce palmarès africain comprend ses deux podiums de septembre 2018 (le bronze sur 100 m nage libre en 50.24 et l'argent sur 50 m nage libre en 22.86), auxquels s'ajoutent les deux médailles d'argent brillamment glanées lors de cette édition actuelle sur 50 m nage libre et 100 m nage libre.

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Si le goût de cette deuxième place au 50 m nage libre peut paraître un peu amer face aux 22.27 de l'Égyptien Abdelrahman Sameh, ce n'est sans doute que partie remise. La saison est loin d'être terminée et Bradley Vincent aura d'autres occasions de briller sur la scène internationale cette année.