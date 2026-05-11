Afrique: La Cheffe du gouvernement effectue une visite officielle au Kenya pour participer aux travaux du Sommet Afrique-France

Sur instruction de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Kaïs Saïed, la Cheffe du gouvernement, Madame Sara Zaafrani Zenzri, effectue les 10, 11 et 12 mai 2026 une visite officielle en République du Kenya, afin de participer aux travaux du Sommet Afrique-France qui se tient sous le thème « Africa Forward : Partenariats Afrique-France pour l'innovation et la croissance », les 11 et 12 mai 2026 dans la capitale kényane, Nairobi.

Ce Sommet Afrique-France sera coprésidé par le Président kényan William Ruto et le Président français Emmanuel Macron. Il réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, et donnera lieu à des sessions plénières consacrées à l'examen des dossiers suivants :

- La transition énergétique et l'industrialisation verte

- La paix et la sécurité

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- La réforme du système financier mondial

Ainsi que quatre sessions de dialogue portant sur :

- Le renforcement des systèmes de santé nationaux résilients et le développement des capacités de production locale et régionale en vue de consolider la souveraineté sanitaire du continent africain

- Le développement d'une agriculture durable à haute valeur ajoutée

- L'exploitation des potentialités de l'intelligence artificielle et des technologies numériques pour promouvoir la durabilité et la croissance économique

- Les potentialités de l'économie bleue

Ce Sommet examinera les moyens d'élaborer des partenariats économiques équilibrés, fondés notamment sur l'impulsion de l'innovation, le soutien à une croissance inclusive et la recherche de solutions concrètes aux défis communs. La Cheffe du gouvernement prendra part aux sessions plénières et aux sessions de dialogue, en plus d'une série de rencontres bilatérales.

La Cheffe du gouvernement est accompagnée dans cette visite d'une délégation composée de responsables de la Présidence du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que du Directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur.