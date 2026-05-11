Afrique: La cheffe du gouvernement en visite officielle au Kenya pour le sommet Afrique-France

Tunis — La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, effectue du 10 au 12 mai une visite officielle au Kenya pour participer au sommet Afrique-France, prévu les 11 et 12 mai à Nairobi, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Cette visite intervient sur instruction du président de la République, Kaïs Saïed, précise la même source.

Placé sous le thème « Africa Forward : partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance », le sommet sera coprésidé par le président kényan William Ruto et son homologue français Emmanuel Macron.

Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains doivent également y participer.

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À l'ordre du jour, des séances plénières consacrées à la transition énergétique, à l'industrialisation verte, à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la réforme du système financier mondial.

Quatre séances-débat sont également prévues. Elles portent sur la consolidation des systèmes nationaux de santé, le développement des capacités de production locale et régionale afin de renforcer la souveraineté sanitaire du continent, l'agriculture durable à forte valeur ajoutée, l'intelligence artificielle et les technologies numériques au service d'une croissance durable, ainsi que le potentiel de l'économie bleue.

Les participants examineront les moyens de mettre en place des partenariats économiques équilibrés, axés notamment sur l'innovation, la croissance inclusive et des réponses concrètes aux défis communs.

En marge du sommet, la cheffe du gouvernement devra tenir une série d'entretiens bilatéraux et participer aux différentes séances de travail.

Lors de sa visite au Kenya, la cheffe du gouvernement sera accompagnée d'une délégation comprenant des responsables de la présidence du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que le directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA).