Sierra Leone: Le nom du narcotrafiquant Jos Leijdekkers réapparaît après l'interception d'un cargo chargé de cocaïne

En Sierra Leone, la société civile s'inquiète pour l'image du pays après la saisie record de cocaïne au large des Canaries. Le 1er mai, les autorités espagnoles ont intercepté un cargo transportant jusqu'à 30 tonnes de cocaïne, une affaire potentiellement liée selon plusieurs médias au narcotrafiquant néerlandais Jos Leijdekkers. Le cargo intercepté avait quitté Freetown, la capitale sierra-léonaise.

Depuis, les réactions se multiplient. Solomon Sundu, directeur exécutif de l'organisation B-FOUND, s'inquiète des conséquences de cette affaire sur l'image du pays.

« Le nom de notre pays ne doit pas être mis sur liste noire, insiste-il au micro de Christina Okello, de la rédaction Afrique. Aujourd'hui, si vous voyagez en dehors de la Sierra Leone, vous risquez d'être scrutés, alors que nous n'avons rien à voir avec tout cela. Donc si certaines personnes le sont, le gouvernement doit agir avec fermeté.

Si l'on délivre des licences à des cargos, il faut s'assurer d'avoir fait les vérifications nécessaires, contrôler que ces navires opèrent légalement, parce que tous les deux ou trois mois, le nom de la Sierra Leone est associé à des cargos quittant les côtes du pays.

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Le nom de Jos Leijdekkers est évoqué. Le gouvernement doit venir nous apporter des éléments concrets. Les autorités doivent parler d'une seule voix, parce que l'image de la Sierra Leone à l'étranger n'est pas bonne.

Que la Sierra Leone soit associée à une plateforme de trafic de drogue, ou au narcotrafic, ce n'est pas bon. Et c'est une véritable inquiétude pour nous : nous ne voulons pas que l'image de notre pays soit ternie par des affaires liées à la drogue. »

L'Arconian, qui naviguait sous pavillon des Comores, transportait une cargaison de plus de 1000 ballots de drogue, ainsi que des armes, le tout pour une valeur estimée à plus de 812 millions d'euros selon la Guardia civil espagnole. L'équipage, composé de Philippins, Néerlandais et un Surinamien, a été arrêté. Selon les enquêteurs, la marchandaise, interceptée au large du Sahara occidental, devait être transbordée sur des vedettes rapides et acheminée vers la péninsule ibérique.

Recherché par les justices néerlandaise et belge depuis des années, le narcotrafiquant néerlandais Jos Leijdekkers serait à la tête d'un réseau de trafic de cocaïne. Il vit au Sierra Leone et, selon des informations du quotidien Le Monde il est un proche de la famille du président sierra-léonais, Julius Maada Bio et serait réapparu, en février 2025, aux côtés d'Agnes Bio, la fille du président sierra-léonais.

Nouveau record européen

Ces trente tonnes de marchandises constituent un nouveau record. Elles éclipsent la précédente prise de 25 tonnes dans le port de Hambourg en juin 2024. Et le précédent record établi par la police espagnole de 13 tonnes saisies l'an passé.

Selon les enquêteurs, la marchandaise de l'Arconian devait être transbordée sur des vedettes rapides et acheminée vers la péninsule ibérique.