Afrique: Sommet Africa Forward - Le Kenya au coeur d'un nouveau dialogue entre l'Afrique et la France

Du 11 au 13 mai 2026, le Sommet Africa Forward se tiendra au Kenya, marquant l'ouverture d'un nouveau cadre de dialogue stratégique entre l'Afrique et la France. Plusieurs dirigeants africains sont annoncés dont entre autres, les présidents Bassirou Diomaye Faye, Mamadi Doumbouya, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Bola Tinubu, Faustin-Archange Touadéra, Ismail Oumar GUELLEH aux côtés de William Ruto et d'Emmanuel Macron.

Cette rencontre d'envergure réunira à Nairobi, plusieurs chefs d'État, des représentants d'institutions financières internationales ainsi que des acteurs majeurs du monde économique afin d'échanger sur les principaux défis auxquels le continent africain est confronté. Le duo franco- kenyan codirigera le sommet «Africa Forward : des partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance ».

Après une visite en Egypte, Emmanuel Macron sera reçu ce dimanche dans la foulée par le président William Ruto, son homologue kényan.

Investissements, climat, sécurité, industries créatives et énergies renouvelables au cœur des discussions

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Ce dimanche, le président du Kenya, William Ruto accueillera son homologue français Emmanuel Macron à Nairobi, capitale du Kenya. Ils codirigeront le sommet « Africa Forward>> dans un contexte où les liens de la France avec l'Afrique de l'Ouest sont plus tendus que jamais. Le président français mène l'offensive et tourne vers les pays anglophones du continent afin de nouer de nouveaux partenariats. Une bonne poignée de Chefs d'État africains comme Bola Tinubu (Nigeria), Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, Mamadi Doumbouya de la Guinée, Faustin-Archange Touadéra (Centrafrique) et une centaine de chefs d'entreprises ont fait le déplacement dans la capitale kenyanne. Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres sera aussi au rendez-vous.

Cette visite historique du président français Emmanuel Macron marque l'ambition française d'implanter davantage son économie dans les pays d'Afrique anglophones, où la présence de la Chine dans les secteurs stratégiques de l'économie kenyane l'a damée le pion. En 2025, les investissements français vers l'Afrique de l'Est ont doublé entre 2015 et 2020.

Au cœur des discussions figureront les questions liées au financement du développement, aux enjeux de paix et de sécurité, ainsi qu'à la souveraineté économique et politique des États africains.

Les participants réfléchiront également aux moyens de renforcer les partenariats internationaux dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations économiques et géopolitiques.

À travers cette initiative, l'Afrique entend porter une voix ambitieuse et exigeante, en affirmant sa volonté de défendre ses priorités stratégiques et de promouvoir une coopération fondée sur le respect mutuel et des intérêts partagés.

Le Sommet Africa Forward ambitionne ainsi de devenir une plateforme de réflexion et d'action capable d'accompagner les transformations du continent et de renforcer les relations entre l'Afrique et ses partenaires internationaux.