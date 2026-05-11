Sénégal: Vatican - Le Pape Léon XIV salue le modèle sénégalais du dialogue interreligieux

Le Sénégal a une nouvelle fois porté haut son image de terre de paix et de coexistence religieuse. Reçu en audience au Vatican par le Pape Léon XIV, Thierno Amadou Ba, Khalife de Bambilor et Ambassadeur de la paix, a incarné aux yeux du Saint-Siège ce que plusieurs observateurs qualifient de « miracle sénégalais » : une harmonie durable entre les confessions religieuses.

Au cours des échanges, le Pape Léon XIV a magnifié l'engagement du Khalife de Bambilor en faveur de la paix et du rapprochement entre les peuples. Le Saint-Père a particulièrement salué le modèle sénégalais de coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens, présenté comme une référence dans un contexte international marqué par les tensions identitaires et les fractures communautaires.

Selon les informations issues de la rencontre, le souverain pontife a également insisté sur la portée symbolique de la convention signée avec les dicastères du Vatican, qualifiée « d'avancée historique » dans le renforcement de la coopération spirituelle et culturelle internationale.

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La composition de la délégation sénégalaise a illustré la singularité du vivre-ensemble sénégalais. Aux côtés de Thierno Amadou Ba figuraient notamment André Guèye, archevêque de Dakar, ainsi que le Père Zacharie Ndione, membre de la congrégation des Spiritains.

Le monde universitaire était également représenté par le Dr Demba Thilel Diallo de l'Université de Dakar, témoignant de la volonté d'associer les milieux académiques à la promotion de la paix et du dialogue interreligieux.

L'un des temps forts de cette audience a été l'échange de présents entre les deux personnalités, sous la présence de Isidore Séne, ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège.