Cameroun: Joyeux anniversaire à kristhia lauve, l'incarnation de la douceur et des valeurs d'antan

10 Mai 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Hilaire Sopie

En ce jour spécial, nous célébrons une grande dame, une âme rare dont la douceur et la bienveillance illuminent son entourage. Crescence Mbala SOPIE, connue du grand public sous le nom artistique de KRISTHIA LAUVE, souffle aujourd'hui une bougie de plus.

Mère au foyer dévouée, infirmière de formation et artiste musicienne passionnée, KRISTHIA LAUVE incarne avec grâce les valeurs d'antan : la patience, le calme, l'humilité et l'amour du prochain. À travers sa musique, elle soigne les cœurs autant qu'elle apaise les âmes, faisant de son art un véritable refuge émotionnel.

Belle, joviale et toujours souriante, elle représente cette catégorie de femmes vertueuses et inspirantes que notre société gagne à préserver et à célébrer davantage.

En ce jour mémorable, nous lui adressons nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de paix et de réussite. Que cette nouvelle année de vie soit remplie de bénédictions, d'amour et d'accomplissements.

Joyeux anniversaire à toi, grande dame. Continuez de rayonner et d'inspirer autour de vous.

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