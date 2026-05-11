Ile Maurice: La FCC scrute un mécanisme de contrôle interne flou et les circuits financiers associés

La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert une enquête approfondie visant les opérations financières de l'OMCA Foundation, organisation spécialisée dans l'accompagnement et le transfert de patients mauriciens vers des hôpitaux à l'étranger. Cette enquête intervient dans un contexte où les autorités cherchent à mieux comprendre les circuits de financement et les mécanismes de contrôle internes entourant les fonds collectés et gérés par certaines structures privées à vocation sociale ou médicale.

Au centre des investigations se trouve la notion d'oversight mechanism, désignant les dispositifs de supervision et de contrôle censés garantir la transparence financière et la bonne gouvernance d'une organisation. Dans un cadre idéal, un tel mécanisme repose sur plusieurs piliers : audit interne régulier, validation indépendante des comptes, contrôle hiérarchique des dépenses. Plusieurs opérations ont été menées par les officiers de la FCC : perquisitions dans les locaux de l'organisation à Ébène et Forest-Side ainsi qu'au domicile d'un cadre à Curepipe.

Divers documents financiers, registres administratifs et supports numériques ont ainsi été saisis afin d'être analysés en détail. Par ailleurs, un responsable de la fondation, Tasleem Dilloo, a été convoqué et interrogé au Réduit Triangle. À l'issue de son audition, il a été autorisé à repartir librement, les enquêteurs poursuivant leur travail de vérification sur les éléments recueillis. L'enquête prend également en compte des cas concrets de patients ayant eu recours aux services de la fondation. Parmi eux figure le défunt chanteur Ras Natty Baby, qui s'était tourné vers la structure pour un traitement médical en Inde. Ce dossier est examiné dans le cadre plus large de la gestion des fonds et des modalités de prise en charge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté de la FCC, les investigations visent principalement à retracer les flux financiers, comprendre les mécanismes de décision internes et vérifier si les fonds collectés ont été utilisés conformément à leur objectif initial. L'enquête de la FCC se poursuit à un stade essentiellement documentaire et technique. Les analyses des pièces saisies et les recoupements des auditions devraient permettre de clarifier le fonctionnement réel de la fondation et d'évaluer l'efficacité de ses dispositifs de contrôle interne.