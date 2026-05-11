Afrique: Arianne Navarre-Marie face à son baptême du feu comme Première ministre par intérim

La séance parlementaire de ce mardi 12 mai s'annonce particulière à plus d'un titre. En l'absence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, en déplacement à Nairobi, au Kenya, pour participer au sommet Africa Forward, c'est la Deputy Prime Minister (DPM) et ministre de l'Égalité des genres, Arianne NavarreMarie, qui assurera l'intérim à la tête du gouvernement et dirigera les travaux parlementaires en tant que Leader of the House.

Cette séance sera particulièrement suivie, car il s'agira d'un premier véritable exercice de haute intensité parlementaire pour Arianne Navarre-Marie dans ce rôle stratégique. La possibilité que la Private Notice Question du leader de l'opposition lui soit directement adressée alimente déjà les discussions dans les couloirs politiques. Elle devrait également répondre aux questions inscrites au Prime Minister's Question Time (PMQT), habituellement réservées au chef du gouvernement.

Dans un entretien accordé à l'express, la Première ministre par intérim a reconnu l'importance de cette responsabilité. «Il y a des questions adressées au chef du gouvernement auxquelles je vais devoir répondre mardi au Parlement. Le secrétaire du Cabinet m'a expliqué le déroulement. Des draft answers me seront remis. Je vais les étudier durant le week-end. Lundi matin, une réunion est prévue dans mon bureau de DPM à la Government House pour affiner les réponses», a-t-elle expliqué.

Au Prime Minister's Office (PMO), une source souligne que cette séance représentera une occasion pour Arianne Navarre-Marie de démontrer ses capacités à gérer les échanges parlementaires. Toutefois, selon cette même source, le véritable défi ne résidera pas dans les réponses préparées à l'avance, mais dans les questions supplémentaires qui pourraient lui être adressées en direct par l'opposition. «Pour les questions principales, les réponses seront déjà préparées par le PMO. Mais lors des questions supplémentaires, elle devra maîtriser les dossiers et répondre spontanément», fait ressortir cette source.

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Plusieurs dossiers sensibles et techniques figurent à l'agenda du PMQT. Le député Roshan Jhummun l'interrogera sur les relations commerciales avec la Chine. Il demandera notamment si Maurice compte appliquer une politique de réciprocité après l'annonce par Pékin d'un régime de tarifs douaniers zéro applicable depuis le 1eᣴ mai 2026. Il cherchera également à connaître l'impact du Free Trade Agreement signé en 2021 sur les entreprises locales, ainsi que le montant des recettes fiscales perdues en droits d'accise et de douane.

Le député rodriguais Francisco François s'intéressera, pour sa part, à l'accès aux données météorologiques et climatiques à Rodrigues, en particulier celles de la station météorologique de PointeCanon. La question vise à déterminer si ces informations sont accessibles au public et quelles mesures correctives pourraient être envisagées.

De son côté, Ludovic Caserne demandera un état des lieux des Police Quarters à travers le pays, notamment le nombre de logements occupés et inoccupés, ainsi que les éventuels projets de rénovation ou de développement prévus.

La sécurité routière sera également au centre des débats. La députée Anabelle Savabaddy voudra connaître le nombre d'accidents mortels depuis janvier, les principales causes, les cas liés à l'alcool ou à la drogue et au hit-and-run ainsi que le nombre d'arrestations effectuées.

Le député Tony Apollon reviendra sur une affaire de trafic de drogue impliquant un passager arrêté à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam en mars dernier. Il demandera où en est l'enquête et si la collaboration des autorités françaises a été sollicitée.

Le dossier Air Mauritius devrait également susciter l'attention. Nitish Beejan interrogera sur les avions vendus, achetés ou loués entre 2014 et 2024, ainsi que les coûts, la durée de service des appareils et les périodes durant lesquelles certains avions sont restés immobilisés.

Autre dossier potentiellement sensible : celui du COVID-19 Projects Development Fund. Roshan Jhummun demandera qui a autorisé le dépôt de Rs 3 milliards à la Silver Bank en 2023 et si cette sélection a été effectuée à travers un exercice d'appel d'offres.

Du côté des questions adressées aux ministres, le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, devra répondre au député de l'opposition Chetan Baboolall concernant l'augmentation de 15 % du tarif d'électricité entrée en vigueur en mai 2026. Les impacts sur les ménages et les petites entreprises, les coupures pour non-paiement ainsi que les aides pour l'acquisition de panneaux solaires seront au centre des échanges.

La députée Stephanie Anquetil adressera quant à elle une question à Arianne Navarre-Marie, en sa qualité de ministre de l'Égalité des genres, au sujet du shelter Cap L'Espoir et de l'identité de l'Acting Shelter Manager en poste.

Enfin, la députée de l'opposition Joanna Bérenger interpellera le ministre du Travail, Reza Uteem, sur les agences de recrutement de travailleurs étrangers, les licences refusées ou révoquées et les mécanismes de contrôle mis en place pour prévenir les abus et pratiques illégales dans ce secteur sensible.