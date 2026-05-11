Afrique: Foot/CAN-2026 U17 - La Tunisie en quête d'un brillant parcours continental, le Mondial en ligne de mire

TUNIS — La sélection tunisienne des moins de 17 ans s'apprête à disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la 16e édition se tiendra au Maroc du 13 mai au 2 juin, avec pour objectif affiché une qualification à la Coupe du monde de la catégorie prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.

Les Aiglons de Carthage évolueront dans le groupe A aux côtés du Maroc, pays hôte et tenant du titre, de l'Egypte et de l'Ethiopie.

Les deux premiers de chacun des quatre groupes accéderont aux quarts de finale et valideront automatiquement leur billet pour la Coupe du monde. Les quatre équipes classées troisièmes disputeront quant à elles un barrage sous forme de deux rencontres, dont les vainqueurs compléteront le contingent africain qualifié au Mondial.

L'Afrique comptera ainsi dix représentants pour la deuxième édition consécutive, contre seulement quatre auparavant, lorsque la qualification était réservée aux demi-finalistes.

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Le Qatar accueillera d'ailleurs pour la deuxième fois consécutive la Coupe du monde U17, dans le cadre d'un cycle de cinq éditions consécutives qui s'étendra jusqu'en 2029.

Le calendrier a voulu que la Tunisie dispute le match d'ouverture face au Maroc, le 13 mai à 20h00 (heure tunisienne) au stade Moulay El Hassan. Les Tunisiens affronteront ensuite l'Egypte lors de la deuxième journée, le 16 mai au complexe Mohammed V à partir de 14h00, avant de conclure la phase de groupes contre l'Ethiopie le 19 mai à 20h00 dans le même stade.

La Tunisie a décroché son billet pour la phase finale à la suite de la décision d'attribuer l'organisation de la CAN U17 au Maroc, qui avait terminé en tête des éliminatoires de l'Union nord-africaine (UNAF) disputés à Benghazi, en Libye, entre le 24 mars et le 5 avril derniers.

Les coéquipiers d'Ayhem Taboubi ont ainsi bénéficié d'un repêchage malgré une quatrième place obtenue avec quatre points, grâce à une victoire contre la Libye (2-1) et un nul face à l'Algérie (1-1), contre deux défaites devant le Maroc (0-2) et l'Egypte (0-1).

Après le limogeage de l'ensemble du staff technique ayant dirigé les qualifications, emmené par le sélectionneur Najeh Toumi, la Fédération tunisienne de football (FTF) a nommé un nouveau staff conduit par Abderrazzek Hdider, assisté de Naoufel Chebil et Karim Ben Amor, avec pour mission de rebâtir la confiance et réorganiser le groupe.

La tâche s'annonce double : effacer les séquelles de la campagne qualificative et préparer les joueurs, sur les plans mental et physique, aux exigences du tournoi continental avec l'ambition d'aller le plus loin possible.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le sélectionneur national Abderrazek Hdider a expliqué travailler avec son nouveau staff afin d'inculquer une culture de la victoire au sein du groupe et restaurer la confiance des joueurs.

Il a insisté sur la nécessité de tourner la page des éliminatoires de la zone nord-africaine et d'aborder cette phase finale avec ambition, à travers des performances à la hauteur des attentes du public tunisien et capables de redonner du prestige à la sélection sur la scène continentale.

Le technicien tunisien a par ailleurs affirmé que « briller lors de cette phase finale continentale constituera une passerelle naturelle vers une qualification à la Coupe du monde ».

Le sélectionneur a révélé qu'il travaillait depuis sa prise de fonctions, le 20 avril dernier, à bâtir un groupe capable d'atteindre les objectifs fixés. La sélection a d'abord effectué un premier stage réservé aux joueurs locaux, ponctué par une victoire 5-0 en match amical contre l'US Carthage le 23 avril.

Ce rassemblement a été suivi d'une première sélection finale de onze joueurs locaux, dont deux gardiens, avant un deuxième stage organisé à Hammamet du 27 avril au 3 mai, marqué par l'arrivée des joueurs évoluant à l'étranger. Ce stage comprenait également une rencontre amicale remportée 3-0 contre l'équipe réserve de l'ES Hammam-Sousse.

Hdider a expliqué que ce second rassemblement avait permis de finaliser un deuxième groupe de joueurs avant la clôture de la préparation avec un troisième stage, achevé le 7 mai par un match amical disputé à Hammam-Lif et perdu 1-0 face au Sénégal.

Le sélectionneur national s'est dit satisfait des différents stages et matches amicaux, qui lui ont permis d'évaluer avec précision les capacités techniques et l'état de préparation physique de ses joueurs. Il a précisé avoir écarté un nombre limité d'éléments ayant participé aux qualifications nord-africaines, tout en conservant plusieurs cadres importants, aussi bien issus du championnat local que des joueurs évoluant à l'étranger.

Parmi eux figurent notamment Mohamed Amine Aouay (CS Sfaxien), Adam Borji et Islam Alloui (Espérance Tunis), Mohamed Anas Othmani (Etoile du Sahel), Anas Trimech (US Monastir), ainsi que les expatriés Mohamed Daghrouri, gardien de Sochaux, Moncef Thabti, défenseur central de Wolfsburg, Yahya Jlidi, ailier offensif d'Angers, et Youssef Ben Saïd, milieu offensif de Hanovre.

Malgré un discours teinté d'optimisme, Hdider a reconnu la difficulté de la mission dans un groupe relevé comprenant le Maroc, tenant du titre et finaliste de l'édition 2023. Il a salué l'évolution remarquable du football marocain dans les catégories de jeunes, notamment chez les U17, qui avaient atteint les quarts de finale du dernier Mondial et signé la plus large victoire de l'histoire de la compétition en écrasant la Nouvelle-Calédonie 16-0.

Le sélectionneur estime que le match d'ouverture contre les Lionceaux de l'Atlas constituera la véritable clé de cette CAN face à un adversaire porté par l'avantage du terrain et du public, sans que cela ne réduise pour autant les chances tunisiennes.

Concernant le deuxième rendez-vous contre l'Egypte, sacrée une seule fois dans son histoire lors de l'édition 1997 au Botswana, Hdider a affirmé que la rencontre restait ouverte à tous les scénarios, tout en espérant que son équipe abordera ce choc avec un capital confiance renforcé par un résultat positif lors du premier match.

En revanche, le technicien tunisien s'est montré plus prudent à propos de l'Ethiopie, dont la meilleure performance continentale demeure une quatrième place en 1997. Il a souligné le manque d'informations disponibles sur cette sélection, appelant à la vigilance, d'autant que sa présence en phase finale témoigne déjà d'un certain niveau de compétitivité.

Au cours des quinze précédentes éditions de la CAN U17, entre 1995 et 2025, la Tunisie a participé à quatre phases finales. La première remonte à l'édition malienne de 1995, conclue dès le premier tour. En 2007, au Togo, les Tunisiens dirigés par Maher Kanzari avaient atteint les demi-finales et terminé quatrièmes, validant ainsi leur qualification pour le Mondial en Corée du Sud.

La meilleure participation tunisienne reste celle de 2013 au Maroc, lorsque les joueurs d'Abdelhay Ben Soltane avaient décroché la troisième place et composté leur billet pour la Coupe du monde aux Émirats arabes unis.

La Tunisie a ensuite disparu de la scène continentale pendant douze ans avant de retrouver la phase finale lors de l'édition 2025 au Maroc. Les protégés d'Amine Neffati avaient alors atteint les quarts de finale avant de s'incliner aux tirs au but face au Mali après un nul 1-1, tout en validant leur qualification pour le Mondial au Qatar.

A l'approche de cette cinquième participation, les supporters tunisiens espèrent voir émerger une jeune sélection capable de tourner définitivement la page de la déception des éliminatoires et de confirmer sa présence sur la scène africaine, portée par un nouvel état d'esprit et une forte détermination collective, même si chacun sait que le chemin vers la qualification sera loin d'être de tout repos.