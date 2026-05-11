Togo: Chirurgie cardiaque à coeur ouvert

La campagne nationale de chirurgie cardio-vasculaire organisée à l'hôpital Dogta Lafiè (HDL) s'est achevée avec succès.

Les huit cas complexes de pathologies valvulaires ciblés par la mission ont tous été opérés, sous la coordination du Professeur Amadou Gabriel Ciss (Sénégal), chirurgien cardio-vasculaire thoracique, à la tête d'une équipe plurinationale réunissant des spécialistes togolais, sénégalais et burkinabés.

L'hôpital Dogta Lafiè dispose d'équipements permettant des interventions à coeur ouvert.

« Le Togo est le premier pays d'Afrique subsaharienne à posséder ce plateau technique. Même à Dakar, on ne peut pas rêver d'une telle machine », a déclaré le Pr Ciss.

Les interventions ont été prises en charge gratuitement, grâce au soutien du président du Conseil Faure Gnassingbé et de partenaires privés, indique l'hôpital.

Un établissement dirigé par le Dr Eyouwei Akata.