Afrique de l'Ouest: Des bâtiments publics énergétiquement performants

D'ici 2030, les bâtiments publics de plus de 500 m² - neufs ou rénovés - devront appliquer des mesures d'efficacité énergétique et disposer d'un certificat de performance. Une ambition inscrite dans la politique énergétique de la Cédéao.

Un bâtiment performant est conçu pour limiter sa consommation d'énergie, notamment pour le refroidissement, un poste particulièrement gourmand sous les tropiques. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise sur la modernisation des équipements énergivores et l'installation de panneaux solaires pour l'autoconsommation.

Mais le principal obstacle n'est pas technique, il est informationnel. « L'insuffisance de données fiables demeure le principal défi, indispensables pour piloter efficacement cette transition », reconnaît le ministère de l'Énergie. La digitalisation progressive de l'administration énergétique est présentée comme la réponse à cette lacune.

Dans la sous-région, d'autres pays ont choisi des approches complémentaires : la Côte d'Ivoire a opté pour des audits obligatoires, tandis que le Nigeria a adopté un code d'efficacité énergétique dédié aux bâtiments.