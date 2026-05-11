Afrique de l'Ouest: Des bâtiments publics énergétiquement performants

10 Mai 2026
Togonews (Lomé)

D'ici 2030, les bâtiments publics de plus de 500 m² - neufs ou rénovés - devront appliquer des mesures d'efficacité énergétique et disposer d'un certificat de performance. Une ambition inscrite dans la politique énergétique de la Cédéao.

Un bâtiment performant est conçu pour limiter sa consommation d'énergie, notamment pour le refroidissement, un poste particulièrement gourmand sous les tropiques. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise sur la modernisation des équipements énergivores et l'installation de panneaux solaires pour l'autoconsommation.

Mais le principal obstacle n'est pas technique, il est informationnel. « L'insuffisance de données fiables demeure le principal défi, indispensables pour piloter efficacement cette transition », reconnaît le ministère de l'Énergie. La digitalisation progressive de l'administration énergétique est présentée comme la réponse à cette lacune.

Dans la sous-région, d'autres pays ont choisi des approches complémentaires : la Côte d'Ivoire a opté pour des audits obligatoires, tandis que le Nigeria a adopté un code d'efficacité énergétique dédié aux bâtiments.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.