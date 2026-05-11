Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, prendra part à l'Africa Forward Summit qui se déroulera à Nairobi, au Kenya, les lundi 11 et mardi 12 mai 2026.

Dr Motsepe interviendra lors du sommet dans l'après-midi du lundi 11 mai 2026.

Le Kenya fait partie des trois pays qui accueilleront la prochaine édition de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN), prévue en juin-juillet 2027, le plus grand événement sportif organisé sur le continent africain.

En marge de cette visite, le Président de la CAF tiendra également plusieurs réunions avec de hauts responsables du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda afin d'évoquer les préparatifs de la TotalEnergies CAF CAN 2027.

L'Africa Forward Summit vise à mettre en avant la capacité d'innovation de l'Afrique et à réaffirmer un engagement commun en faveur du développement de solutions partagées et mutuellement bénéfiques, fondées sur un multilatéralisme efficace et un esprit de partenariat transformateur.