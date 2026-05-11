Sénégal: Cérémonie d'hommages dédiée à Maba Diakhou Bâ - L'Almamy du Rip, un modèle de vie et de courage

La cérémonie annuelle commémorant le guide religieux Maba Diakhou Bâ s'est tenue hier à Somb, dans la commune de Thiaré Ndialgui (Fatick). Des moments d'hommages et de recueillement où le surnommé "Almamy du Rip" a été cité en exemple par les autorités religieuses et administratives de la localité.

La vie et l'œuvre du saint homme Maba Diakhou Bâ ont été célébrées hier, par ses petits-fils, à Somb, dans la commune de Thiaré Ndialgui (Fatick). Riche en enseignement et en solennité, l'événement a vu la présence des autorités administratives de la région, des élus locaux et des notables venus de différentes localités. Durant cette cérémonie commémorative, les hommages se sont multipliés.

Rappelant ainsi la bravoure et la foi du guide religieux tombé sur le champ de bataille de Fandane-Thiouthioune en 1867 face au roi du Sine, Coumba Ndoffène Diouf "Famack" (l'aîné, différent de l'autre Coumba Ndoffène qui est venu après). Ce, après avoir mené plusieurs guerres saintes pour l'extension de l'islam. Surnommé "l'Almamy du Rip", Maba Diakhou Bâ est aujourd'hui un exemple parfait de courage et de leadership. Comme l'a rappelé Ngoné Cissé, gouverneur de Fatick, "Maba est une figure qu'on doit montrer en exemple à la jeunesse. Des gens comme le défunt historien Iba Der Thiam ont même écrit sur lui".

Lui embouchant la même trompette, le khalife de la famille de Maba est revenu sur la dimension spirituelle, mais surtout le rôle du guide dans la propagation de la religion musulmane. "Maba Diakhou Bâ était venu du Fouta pour unir des familles autour de la défense de l'islam sous l'impulsion de plusieurs dignitaires religieux qui étaient à ses côtés", a fait savoir Mamour Ndiogou Bâ.

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En outre, cette journée d'hommages a été un prétexte pour appeler les fidèles à observer et à appliquer les enseignements Islamiques. Exposant sur les comportements à adopter pour une vie meilleure en société, le conférencier du jour est revenu sur la conduite à tenir. "Un musulman doit allier savoir, savoir-faire et savoir-être pour bien vivre dans la société", soutient Insa Ndao.

Mieux, il est allé au-delà. D'après lui, l'islam œuvre pour l'harmonie au sein des peuples. C'est à cet effet que M. Ndao estime que "l'éducation spirituelle et morale demeure essentielle pour bâtir une société harmonieuse. L'islam est une religion de paix, de discipline et de respect mutuel".

Dans son discours, le gouverneur de Fatick n'a pas oublié de recueillir des prières pour notre nation. Ngoné Cissé de déclarer :"Nous devons tous prier pour la paix et la stabilité au Sénégal".