Afrique: Foot-Ligue 1 (29e journée) - Le Club Africain décroche son 14e titre de championnat

10 Mai 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-Hass

TUNIS — Le Club africain a été sacré champion de Tunisie de football pour la 14e fois de son histoire à une journée de l'épilogue de l'exercice 2025-2026, en s'imposant dans le derby de la capitale face à l'Espérance de Tunis (1-0). Un titre qui lui échappait depuis 2015 et qu'il doit, notamment, à son défenseur Ghaith Zaalouni, auteur de l'unique but de la rencontre intervenu à la 90e+14.

Grâce à ce succès précieux, le 19e de la saison, le Club Africain compte désormais 65 points, soit cinq points d'avance sur l'Espérance de Tunis (60 pts) et six sur le CS Sfaxien (59 pts) à une journée de la fin, les Clubistes sont intouchables.

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