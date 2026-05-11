Tunisie: La cheffe du gouvernement rencontre les membres de la communauté tunisienne à Nairobi

Tunis — La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a affirmé, dimanche, à Nairobi, que la diaspora tunisienne représente « un levier essentiel » du développement national, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Zenzri, en visite officielle au Kenya, s'exprimait au siège de l'ambassade de Tunisie dans la capitale kényane, où elle participe au sommet Afrique-France prévu du 10 au 12 mai.

Lors d'une rencontre avec des membres de la communauté tunisienne au Kenya, la cheffe du gouvernement a souligné que la Tunisie mise sur ses ressources humaines, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, pour relever les défis économiques et promouvoir un développement « global et équitable ».

Elle a également transmis aux membres de la diaspora tunisienne les salutations du président de la République, Kaïs Saïed, saluant leur contribution à l'image de la Tunisie à l'étranger.

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Selon le communiqué, la cheffe du gouvernement a rappelé les mesures adoptées en faveur des Tunisiens résidant à l'étranger à l'occasion de leur retour prévu durant l'été 2026.

Ces mesures comprennent la modernisation des services douaniers, la possibilité de régler les frais consulaires via une plateforme numérique ainsi que la création de nouveaux mécanismes d'épargne et d'instruments financiers à des conditions préférentielles.

Elle a notamment cité l'ouverture de comptes courants en devises, de comptes d'épargne en dinars convertibles, l'émission de cartes internationales de retrait et de paiement, ainsi que la mise en place de services de change à taux préférentiels par l'Office national des postes afin de faciliter les opérations financières.

Zenzri a par ailleurs appelé les compétences tunisiennes à l'étranger à contribuer aux projets nationaux et à investir en Tunisie, affirmant que l'État entend valoriser leur expertise pour soutenir la croissance et l'emploi.

Au cours de la rencontre, elle a écouté les préoccupations et propositions des membres de la communauté tunisienne au Kenya, assurant que les autorités leur accorderaient l'attention nécessaire compte tenu de leur rôle dans l'effort de développement.

Les représentants de la diaspora ont, de leur côté, exprimé leur attachement à la Tunisie et leur volonté de promouvoir son image à l'étranger et de soutenir les initiatives contribuant au développement économique et social du pays, selon la même source.

La rencontre a réuni l'ambassadeur de Tunisie au Kenya, Anouar Ben Youssef, ainsi que les membres de la délégation accompagnant la cheffe du gouvernement.