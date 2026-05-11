Congo-Kinshasa: La coopérative Chahi de Bukavu se rapproche de ses épargnants à Kinshasa

La Coopérative d'épargne et de crédit Chahi a officiellement ouvert ses portes à Kinshasa, samedi 9 mai, après plus de 50 ans d'activités à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, fortement affectée par l'insécurité.

Selon son directeur-gérant, cette implantation dans la capitale congolaise vise à accompagner prioritairement les membres déplacés ayant fui la guerre dans l'Est du pays, ainsi que l'ensemble des Congolais, à travers des services financiers de proximité, notamment l'épargne, le crédit et l'éducation financière.

« Après 50 ans d'existence (à Bukavu), il était important de nous rapprocher des autorités et de la communauté. De nombreux membres ont refusé de collaborer avec les groupes armés, et il fallait que leur institution vienne les accompagner à travers des services de proximité, l'épargne, le crédit et l'éducation financière », a expliqué Patient Choya, directeur-gérant de Chahi.

Selon lui, le conseil d'administration de la coopérative a pris la décision d'ouvrir une agence dans une zone présentant davantage de garanties sécuritaires, afin d'assurer la continuité des services.

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Cette ouverture intervient dans un contexte difficile pour le secteur financier dans l'Est de la RDC. Plusieurs institutions financières de Goma et de Bukavu ont été contraintes de fermer leurs portes en raison de la dégradation de la situation sécuritaire, observée depuis le début de l'année 2025.