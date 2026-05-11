Togo: L'ASCK creuse l'écart, l'AS Binah crée la sensation

Leader incontesté, l'ASCK s'impose à Lomé et profite de la défaite de l'ASKO pour prendre une sérieuse option sur le titre.
La 23e journée du championnat de première division a livré son lot de surprises et de certitudes ce dimanche, avec en toile de fond un leader qui s'envole et un dauphin qui chute.
En déplacement à Lomé, l'ASCK s'est imposé face à l'AC Barracuda sur le score d'1-0, une victoire courte mais précieuse, d'autant plus que son dauphin direct a concédé une défaite inattendue. Le leader prend ainsi une sérieuse option pour le sacre à quelques journées du terme.
La grosse surprise de la journée est signée AS Binah, qui a terrassé l'ASKO sur le score fleuve de 4-3 dans un match à rebondissements. Un résultat qui fait beaucoup de mal au dauphin du championnat et redistribue les cartes en haut du classement.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Dans le bas du tableau, Semassi se relance brillamment en dominant Dyto sur le score de 2-0, un succès qui redonne de l'air à une équipe en quête de points pour assurer son maintien. Gomido s'en sort également en écartant l'As Gbohloe Su (1-0).
En revanche, l'AS OTR laisse filer des points précieux en étant tenu en échec par l'AS Tambo (0-0), un résultat qui complique sa situation dans la course au maintien.
Le sprint final s'annonce haletant. L'ASCK tient le bon bout. Mais rien n'est encore joué.
Résultats
Étoile filante 1-0 Unisport
As OTR 0-0 As Tambo
As Binah 4-3 Asko
Semassi 2-0 Dyto
Gomido 1-0 Gbohloe Su
Espoir Fc 0-0 Entente II
Barracuda 0-1 Asck
Classement
1-Asck 55 pts (+27)
2-Asko 49 pts (+14)
3-Unisport 35 pts (+0)
4-Etoile filante 34 pts (+3)
5-Entente II 31 pts (+2)
6-Gboelhoe-su 30 pts (+0)
7-Barracuda 30 pts (+0)
8-As Tambo 30 pts (+0)
9-Dyto 29 pts (+0)
10-Semassi 26 pts (-6)
11-As Binah 25 pts (-5)
12-As OTR 23 pts (-8)
13-Gomido 23 pts (-11)
14-Espoir 21 pts (-12)