Afrique: Disparition de Maurice Freund, pionnier du tourisme solidaire et des vols charters vers le continent

Maurice Freund, une figure du tourisme solidaire, est décédé ce samedi 9 mai 2026 à l'âge de 83 ans. Fondateur du Point Mulhouse, devenu par la suite la coopérative Point Afrique Voyages, cet Alsacien fut également l'un des pionniers des vols charters vers le continent africain.

Maurice Freund a contribué à démocratiser l'accès au voyage dès les années 1970. Il défendait un tourisme différent, solidaire et surtout accessible à tous.

Très vite, le continent africain va prendre une place décisive dans l'aventure de ce « Robin des airs ». Dès les années 80, cet Alsacien, entrepreneur et baroudeur, a compris que le tourisme pouvait être un facteur de développement (Maurice Freund était un proche de Pierre Rabhi), voire de stabilité, notamment en Afrique. Il a particulièrement développé les voyages à destination du Burkina Faso, où son histoire avec l'Afrique a commencé, comme le raconte l'émission Si loin si proche sur RFI, au point d'avoir été un proche de Thomas Sankara.

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Et il y eu aussi la Mauritanie comme en témoigne son fils, Philippe Freund, joint dimanche soir par Florence Morice de la rédaction Afrique. « J'étais moi-même en Mauritanie cet hiver pour y passer trois mois, et à Nouakchott j'ai rencontré un jeune guide d'une trentaine d'années, qui était profondément reconnaissant à Maurice Freund d'avoir amené le tourisme en Mauritanie.

Il m'expliquait que lui était un natif de Shingeki, de familles pauvres, et que grâce au développement du tourisme dans l'Adrar, qui est essentiellement dû à l'initiative de Maurice, il était devenu guide et que sa condition de vie avait quand même profondément changé.

En 1994, la Mauritanie avait officiellement accueilli 80 touristes sur l'année. La création de ces vols sur terre sur Atar en Mauritanie, a permis dans les années 2005-2007 à ce qu'il y ait environ 12000 touristes qui viennent par saison. »

C'est en 1995 que Maurice Freund crée le Point-Afrique, une coopérative de voyages dont une partie des bénéfices est réinvestie dans le développement local. L'illustre naturaliste et géographe Théodore Monod en fut membre. Ses avions se posent alors des avions à Gao au Mali, à Agades au Niger, dans le Sud algérien, à Atar en Mauritanie et même à Faya-Largeau au Tchad.

Les voyageurs, amoureux du désert, affluent et les immigrés africains peuvent rentrer chez eux pendant que les populations locales tirent profit de cette nouvelle manne touristique. Mais la montée du terrorisme vont contraindre à la fermeture de ces destinations africaines. En 2014, Point Afrique devient Point Voyages et Maurice Freund quitte la direction tout en attendant « la brèche pour repartir ».