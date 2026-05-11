Afrique: Avec Africa Forward à Nairobi, un sommet coorganisé par Kenya et France à l'accent très économique

Le président français Emmanuel Macron et son hôte, William Ruto, devraient mettre en avant leur partenariat grandissant en tant que coprésidents du sommet « African Forward », qui sera axé sur la coopération en matière de sécurité, les investissements économiques et les énergies vertes.

La président du Kenya, William Ruto, et celui de la France, Emmanuel Macron, coorganisent les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi un sommet Afrique-France, le premier dans un pays anglophone, baptisé « Africa Forward » (« En avant l'Afrique ») et résolument tourné vers l'économie et les investissements. Présentation.

C'est l'événement du jour à Nairobi : l'ouverture du sommet Africa Forward, coorganisé par la France et le Kenya. Deux jours avec de nombreux VIP, une teinte très économique, très business.

Le forum d'affaires a déjà débuté avec de nombreux participants, pour faire des affaires, prendre des contacts.

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Sur la grosse scène dressée pour l'occasion se succéderont des panels de patrons de multinationales, des banquiers et des entrepreneurs.

Objectif : mettre en avant les histoires à succès franco-africaines, montrer aussi que la France est toujours présente en Afrique.

Le message des organisateurs français est donc d'affirmer que, même si certaines entreprises quittent le continent, il y a tout un tissu de PME qui prend le relai et qui s'implante.

De nouvelles annonces attendues

Et cela sera identique toute cette journée également, avec des annonces, des gros chiffres d'investissements dans différents secteurs - énergie, sport, numérique... - dans le privé, comme dans le public.

On attend par exemple des annonces du Centre national du cinéma (CNC) alors que le Festival de Cannes débute ce 12 mai.

Dimanche, les deux présidents, kényan et français, ont déjà validé huit projets qui dépassent le milliard d'euros d'investissements, sous le thème du « partenariat gagnant-gagnant » cher à Emmanuel Macron dans la stratégie française en Afrique.

Et puis, il y a la volonté de persévérer dans l'implantation des capitaux français en Afrique de l'Est. Nairobi pour ce sommet n'a d'ailleurs pas été choisie au hasard.

01:16 «Le tissu industriel du Kenya est très développé»: les entreprises françaises affichent leur intérêt pour ce pays et l'Afrique de l'Est

Albane Thirouard Puis une séquence davantage politique

Le sommet embrayera ensuite sur une séquence davantage politique, à partir de mardi, avec 27 chefs d'État africains attendus.

La liste officielle et définitive n'a pas encore été communiquée. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, déjà présent ce lundi à l'université, sera là, tout comme le Congolais Félix Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame, le Nigérian Bola Tinubu, le Ghanéen John Dramani Mahama ainsi que l'Ivoirien Alassane Ouatarra ou le Guinéen Mamadi Doumbouya.

À noter que ce 12 mai a lieu la cérémonie d'investiture du président ougandais Museveni, ce qui a compliqué la tâche des organisateurs du sommet Africa Forward. Mais nombre de chefs d'État et de gouvernement seront présents au Kenya.

Des problématiques économiques seront abordées, avec l'épineux thème de la mobilisation des financements pour les pays africains. On parle notamment des droits de tirages spéciaux (DTS), sujet technique mais crucial pour l'Afrique. La directrice du Fonds monétaire international (FMI) sera présente pour faire le point.

Le sommet se clôturera avec un concert et plusieurs stars attendues, comme le Congolais Fally Ipupa, le Sénégalais Youssou N'Dour ou le Kényan Savara. De quoi faire retomber la pression.