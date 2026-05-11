Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Le gouverneur intérimaire du Sud-Kivu décrète la suspension du trafic entre Bukavu et Uvira

11 Mai 2026
Radio France Internationale

En République démocratique du Congo (RDC), le trafic entre Bukavu et Uvira est de nouveau suspendu à partir de ce 11 mai 2026, à peine un mois après sa reprise. L'annonce a été faite le 9 mai par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Sud-Kivu, Jean-Jacques Elakano. Il invoque des impératifs sécuritaires.

Objectif de cette décision : empêcher toute circulation entre les zones contrôlées par les forces gouvernementales et celles tenues par la rébellion de l'AFC/M23. C'est ce qu'a expliqué à la presse le gouverneur intérimaire du Sud-Kivu, province de l'est de la RDC. Car selon lui, des rebelles profiteraient du trafic commercial et familial entre Bukavu et Uvira pour infiltrer les zones gouvernementales.

Il précise donc que ce trafic restera suspendu jusqu'au départ de l'AFC/M23 et à la reprise totale de la plaine de la Ruzizi.

Samedi, Jean-Jacques Elakano avait d'ailleurs appelé les habitants d'Uvira ayant des biens à Bukavu à se presser de les récupérer.

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Précédente fermeture de cet axe en mars

Une précédente fermeture de cet axe, en mars dernier, à la barrière de Kasambura, avait déjà fortement perturbé les activités économiques dans la région.

Mais avec cette nouvelle décision, les autorités provinciales disent privilégier la sécurisation des zones sous contrôle gouvernemental.

Malgré le départ de l'AFC/M23 d'Uvira, de nombreux agents de l'État en poste passent la nuit au Burundi voisin. Les autorités leur demandent désormais de regagner Uvira afin de rassurer la population.

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