Madagascar: Dernière ligne droite législative pour un projet de loi sur l'information à caractère public

À Madagascar, après vingt ans d'attente, le projet de loi sur l'accès à l'information à caractère public arrive enfin devant les députés. Une séance plénière est attendue le 18 mai pour son examen. Ce texte, considéré comme majeur pour renforcer la transparence de l'action publique et soutenir la lutte contre la corruption, suscite à la fois beaucoup d'espoir et quelques craintes au sein de la société civile.

Le projet de loi sur l'accès à l'information à caractère public, qui doit garantir aux citoyens et aux journalistes l'accès aux documents administratifs, a connu plusieurs faux départs depuis 2006, à Madagascar. Cette fois, il pourrait aboutir : les députés en débattent en commission depuis le 8 mai, en vue d'une adoption en séance plénière le 18 mai.

Pour Mamelasoa Ramiarinarivo, directeur exécutif de l'ONG Ilontsera, l'enjeu est de taille : « Face à l'absence de cette loi, les journalistes et les citoyens ont beaucoup de mal à accéder à certains types d'informations. Les agents de l'État peuvent refuser, par peur de leur hiérarchie, ou tout simplement parce que l'information n'est pas disponible. Cette loi est nécessaire, surtout face à la prolifération des fake news et de la désinformation. »

Reste un défi : celui de l'application

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Au-delà du droit d'accès, le texte doit aussi transformer le rapport des Malgaches à l'information publique. C'est ce qu'espère Tsimihipa Andriamazavarivo, coordinateur de l'ONG Tolotsoa : « Une fois cette loi adoptée, chaque citoyen, chaque journaliste, aura la possibilité de revenir sur les déclarations officielles, sur les données qui sous-tendent tel rapport, tel ministère. On aura moins de faits divers dans les médias. On sera beaucoup plus sur des questions de fond, ce qui détendra aussi la polarisation de l'opinion. »

Reste un défi : celui de l'application. À Madagascar, plusieurs lois adoptées ces dernières années peinent encore à entrer en vigueur, faute d'ordonnances d'application ou de moyens. La société civile entend rester mobilisée jusqu'à la promulgation effective du texte.