Sénégal: « École verte » - Les établissements Cheikh Wade et Daroukhane/C de l'Ief de Guédiawaye primés

10 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Les écoles élémentaires Cheikh Wade ex Pikine 18 et Daroukhane/C ont remporté cette année, le prix « école verte ». Une initiative mise en place par l'amicale des anciens élèves de l'école normale William Ponty, visant à encourager les établissements scolaires à s'impliquer dans des activités de reboisement.

Les distinctions d'honneur aux prix « école verte » ont été remises ce week-end à la Fastef, en présence des autorités académiques et universitaires.

Depuis trois ans, l'amicale des anciens élèves de l'école normale William Ponty encourage et accompagne les établissements scolaires de Dakar dans des initiatives citoyennes et pédagogiques, à travers des activités de reboisement dans les écoles et environs. Ainsi, chaque année, le comité scientifique et pédagogique de l'amicale fait le tour des écoles de Dakar pour voir ce qui s'y fait en matière de gestion de l'environnement. Après cela, le comité se réunit pour désigner l'école qui s'est bien distinguée dans le reboisement et le reverdissement.

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