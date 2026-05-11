Sénégal: CCJ de Touba - Pape Maguette Diaw et Lota Gaye élus, la jeunesse appelée à l'unité

Les élections du Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ) de la commune de Touba se sont tenues ce dimanche, comme dans les autres localités du Sénégal. À l'issue du scrutin, Pape Maguette Diaw et Lota Gaye ont été élus et ont lancé un appel à l'unité de la jeunesse de Touba afin de relever ensemble les défis liés au développement de la ville.

Dans la commune de Touba Mosquée, les 70 électeurs inscrits ont tous pris part au vote. Sur ce total, deux bulletins ont été déclarés nuls, portant à 68 le nombre de suffrages valablement exprimés. Pape Maguette Diaw et Lota Gaye ont chacun obtenu 44 voix, devant Madior Seye, crédité de 24 suffrages. Les deux premiers représenteront ainsi la commune de Touba au sein du Conseil consultatif de la jeunesse.

À l'issue du vote, les candidats élus ont salué la bonne organisation du scrutin par l'autorité administrative. Pape Maguette Diaw a particulièrement insisté sur le caractère apolitique de cette structure. Il a, dans ce sens, invité l'ensemble des jeunes de Touba à oeuvrer dans l'unité pour assurer la réussite de leur mandat.

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« Moi et Lota Gaye, bien que n'appartenant pas au même parti politique, avons été élus ensemble. Cela montre que cette structure appartient à tous les jeunes engagés pour le développement de Touba », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, il a rappelé que la majorité des jeunes de Touba évolue dans le secteur informel. Pour cette raison, il entend placer la formation professionnelle parmi ses principales priorités. Il a également sollicité l'accompagnement des différents acteurs afin de faciliter l'accès des jeunes aux formations qualifiantes et aux mécanismes de financement. Dans le même élan, il a exhorté la jeunesse à adopter un comportement exemplaire.

Il convient de rappeler que ces élections se sont également déroulées dans l'ensemble des communes de l'arrondissement de Ndame. Après cette étape communale, le processus électoral se poursuivra avec les phases départementales et régionales, prévues respectivement les 20 mai et 10 juin prochains.