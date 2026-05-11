Sénégal: Kédougou - Importante saisie de chanvre indien et de Tramadol

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a mené une opération d'envergure dans le village de Bantaco. L'intervention a permis l'interpellation d'un individu ainsi que la saisie de plusieurs produits prohibés, dont du chanvre indien et des comprimés de Tramadol.

Selon des informations de la police, les agents ont mis la main sur huit blocs de chanvre indien d'un poids total de six kilogrammes. Ils ont également découvert vingt-quatre cartons contenant chacun cent comprimés de Tramadol, soit un total de 2 400 comprimés saisis.

Cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état de l'existence d'un réseau de trafic de drogue dans la localité. Les investigations ont révélé que deux individus partageant le même logement auraient réceptionné, le 8 mai 2026, un colis de stupéfiants dissimulé dans une pièce annexe servant de lieu de stockage.

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Après plusieurs heures de surveillance ayant permis d'identifier avec précision le logement et le magasin servant de dépôt, les éléments de la BRS ont effectué une descente sur les lieux. L'intervention a conduit à l'interpellation, dans l'une des chambres, d'un individu présenté comme ferrailleur et domicilié à Bantaco.

La perquisition du magasin de stockage, effectuée en présence du suspect, a permis de confirmer la présence des huit blocs de chanvre indien.

Dans la foulée, les agents ont remarqué un motocycliste au comportement jugé suspect à proximité du site. Une filature a aussitôt été engagée jusqu'au domicile du conducteur. Mais à l'arrivée des forces de l'ordre, ce dernier a pris la fuite après avoir décliné son identité aux enquêteurs.

La fouille de sa chambre a néanmoins permis la découverte des vingt-quatre cartons de Tramadol contenant au total 2 400 comprimés.