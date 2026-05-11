Sénégal: Serie A - Assane Diao et Como s'offrent une qualification historique en Europe

10 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Como 1907 s'est qualifié pour une compétition européenne pour la première fois de son histoire après sa victoire 1-0 ce dimanche face à Hellas Verona.

Le but victorieux a été inscrit en seconde période par l'attaquant grec Anastasios Douvikas. Grâce à ce succès, les hommes de Cesc Fàbregas occupent provisoirement la cinquième place de Serie A avec 65 points et continuent de rêver d'une qualification en Ligue des champions.

La Juventus de Turin, actuellement troisième, ne compte que trois points d'avance sur le club lombard, toujours pleinement dans la course au Top 4. Le club d'Assane Diao est ainsi assuré de disputer une compétition européenne la saison prochaine.

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