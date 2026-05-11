Afrique: Club Africain - Ahmed Touihri salue un « exploit historique » après le sacre dans le derby

L'entraîneur adjoint du Club Africain, Ahmed Touihri a déclaré que le club a réalisé un exploit historique sans précédent en s'assurant le titre de champion avant la dernière journée, et ce lors d'un « derby » de la capitale. Il a estimé que le Club Africain a obtenu une victoire importante en enchaînant 22 matchs sans défaite, un parcours semé d'embûches, ce qui est une source de fierté et de bonheur pour toutes les composantes de l'équipe.

Touihri a expliqué, lors de la conférence de presse qui a suivi le derby de la capitale remporté par le Club Africain face à l'Espérance de Tunis (1-0), et qui a été suivi du sacre - le 14e titre de l'histoire du club - que « le staff technique a fourni d'énormes efforts pour améliorer les performances de l'équipe, tant sur le plan individuel que collectif, en présence d'un nouveau groupe de joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble auparavant. Cela a nécessité un important travail mental pour transformer la pression en un facteur positif, et le mérite en revient au doyen des entraîneurs tunisiens, Faouzi Benzarti, qui a mis toute son expérience au service de l'élévation des performances du Club Africain vers un meilleur niveau. »

Et le technicien d'ajouter : « Le Club Africain récolte aujourd'hui les fruits d'un travail entamé lors des saisons passées, grâce auquel on a su préserver les acquis et construire à partir des éléments positifs. L'équipe a fait preuve d'une forte personnalité, nous nous sommes fixé des objectifs précis cette saison, et nous avons tout donné pour les atteindre afin de faire le bonheur des supporters du club. »

Pour rappel, le Club Africain a été sacré champion de la Ligue 1 du football professionnel pour la saison 2025-2026 ce dimanche, à la faveur de sa victoire face à l'Espérance de Tunis (1-0) dans le derby de la 29e journée disputé au stade Hammadi Agrebi de Radès. Le seul but du Club Africain a été inscrit par Ghaith Zaalouni (90e+14).

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Le Club Africain ajoute ainsi un 14e titre de champion à son palmarès, après les éditions de : 1947, 1948, 1964, 1967, 1973, 1974, 1979, 1980, 1990, 1992, 1996, 2008 et 2015.

A l'issue de la 29e journée de la Ligue 1, le club de Beb Jedid porte son total à 65 points en tête du classement, creusant un écart de 5 points sur l'Espérance de Tunis, deuxième, à une journée de la fin du championnat.