Afrique: Ligue 1 - Les joueurs du Club Africain célèbrent un sacre 'mérité' après le derby

10 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les joueurs du Club Africain ont exprimé leur joie après le 14e titre de champion remporté dimanche à l'issue de la victoire face à Espérance Sportive de Tunis (1-0), au stade de Radès, pour le compte de la 29e et avant-dernière journée de la Ligue 1 professionnelle.

Le gardien Mouhib Chamekh a estimé que le Club Africain avait décroché « un titre mérité » qui échappait au club depuis plusieurs années, dédiant ce sacre aux supporters du club.

De son côté, Sadok Kaddida a souligné que ce titre avait « une saveur particulière » puisqu'il a été obtenu lors du derby de la capitale.

Il a affirmé que le sacre était le fruit « d'énormes sacrifices et d'efforts acharnés », mettant en avant l'esprit de solidarité ayant régné au sein du groupe tout au long de la saison.

Le joueur clubiste a également rendu hommage au public du Club Africain, saluant sa fidélité et son soutien constants dans les moments difficiles comme dans les périodes de réussite.

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