Afrique: Ligue 1 - Les joueurs du Club Africain célèbrent un sacre 'mérité' après le derby

Les joueurs du Club Africain ont exprimé leur joie après le 14e titre de champion remporté dimanche à l'issue de la victoire face à Espérance Sportive de Tunis (1-0), au stade de Radès, pour le compte de la 29e et avant-dernière journée de la Ligue 1 professionnelle.

Le gardien Mouhib Chamekh a estimé que le Club Africain avait décroché « un titre mérité » qui échappait au club depuis plusieurs années, dédiant ce sacre aux supporters du club.

De son côté, Sadok Kaddida a souligné que ce titre avait « une saveur particulière » puisqu'il a été obtenu lors du derby de la capitale.

Il a affirmé que le sacre était le fruit « d'énormes sacrifices et d'efforts acharnés », mettant en avant l'esprit de solidarité ayant régné au sein du groupe tout au long de la saison.

Le joueur clubiste a également rendu hommage au public du Club Africain, saluant sa fidélité et son soutien constants dans les moments difficiles comme dans les périodes de réussite.