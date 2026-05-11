Tunisie: Semi-marathon de Bizerte - Une deuxième édition record et inclusive

10 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Ce dimanche 10 mai 2026, Bizerte a vécu une journée mémorable avec la tenue de la deuxième édition du semi-marathon, organisée par le Running Club Bizerte. Après le succès fondateur de 2025, cette nouvelle édition a franchi un cap décisif, confirmant l'ancrage de l'événement dans le paysage sportif et social tunisien, tout en affirmant son ambition internationale.

Une participation record malgré une demande massive

Avec 2 500 participants officiellement inscrits, le semi-marathon a atteint un record de participation. Mais ce chiffre cache une réalité encore plus impressionnante : les organisateurs ont reçu près de 6 000 demandes d'inscription, preuve de l'engouement croissant pour la course à pied et de l'attractivité grandissante de l'événement.

Une édition inclusive et solidaire

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Parmi les coureurs figuraient des personnes en situation de handicap, dont la participation a été saluée par le public et les organisateurs. Leur présence illustre la volonté de faire de ce semi-marathon un événement ouvert à tous, où la performance sportive se conjugue avec les valeurs de solidarité et d'inclusion.

Un sport pour tous, une véritable fête populaire

Des enfants aux athlètes confirmés, chacun a trouvé sa place grâce aux quatre courses proposées (1 km, 5 km, 10 km et 21 km). L'ambiance conviviale, renforcée par le village du semi-marathon et ses nombreuses animations, a transformé la compétition en une véritable fête populaire, où le sport est devenu un vecteur de cohésion sociale.

Des retombées économiques et sociales importantes

Au-delà de la dimension sportive, l'événement a eu un impact positif sur la ville :

· Les hôtels et restaurants de Bizerte ont affiché complet, générant des retombées économiques significatives.

· Les commerces locaux ont profité de l'afflux de visiteurs, dynamisant l'activité économique.

· L'image de Bizerte en tant que destination touristique et culturelle s'est renforcée, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de rayonnement.

Une organisation en constante amélioration

Forte de l'expérience acquise lors de la première édition, l'organisation a amélioré la logistique, la sécurité et l'accueil des participants. Ces ajustements traduisent une volonté claire : offrir une expérience sportive et humaine de grande qualité et inscrire durablement le semi-marathon de Bizerte dans le calendrier des grandes manifestations sportives internationales.

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