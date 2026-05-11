Angola: La Croix-Rouge apporte son soutien aux victimes des inondations à Cunene

Ondjiva ( — Neuf cent vingt-trois familles touchées par les fortes pluies dans les localités d'Ondjiva, d'Evale et de Mupa, dans la province de Cunene, recevront l'aide de la Croix-Rouge sous forme de ressources financières, de nourriture et d'articles ménagers.

Ce projet, soutenu par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), prévoit d'allouer 100 000 kwanzas à chaque famille, ainsi que des denrées alimentaires, des kits d'hygiène, des moustiquaires et des bidons d'eau.

C'est ce qu'a informé samedi à l'Angop, la déléguée de la Croix-Rouge à Cunene, Regina Francisco, à l'occasion du 160e anniversaire de l'institutionnalisation de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébré le 8 mai. Elle a précisé que l'objectif est d'aider mille familles.

Elle a expliqué que l'inscription des personnes sinistrées est en cours dans les centres d'accueil d'Ondjiva, de la commune d'Evale et de la municipalité de Mupa, afin d'identifier les bénéficiaires.

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Il a indiqué que le processus est actuellement mené par 30 volontaires, mais qu'il sera étendu à dix autres afin d'assurer une aide à domicile au cours des trois prochains mois.

Regina Francisco a précisé que le projet d'urgence vise mille familles vulnérables, mais que l'enquête préliminaire a révélé l'existence de victimes percevant un salaire dans le secteur public.

« En tant que Croix-Rouge, nos critères d'aide d'urgence incluent d'autres facteurs afin de venir en aide à un plus grand nombre de familles vulnérables », a-t-elle souligné.

Par ailleurs, elle a ajouté que l'organisation se concentre également sur les questions de santé publique, en se mobilisant pour lutter contre le choléra, le paludisme et la rougeole, ainsi qu'en sensibilisant les jeunes à la santé sexuelle, notamment par la distribution de préservatifs et des conférences sur les infections sexuellement transmissibles.

Dans le Cunene, la Croix-Rouge est présente dans les 14 municipalités avec 700 volontaires.

La Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est célébrée chaque année le 8 mai, en l'honneur de la naissance d'Henry Dunant, fondateur du mouvement.

Cette date rend hommage au travail humanitaire de millions de bénévoles et de personnels qui soutiennent les populations vulnérables en situation de conflit, de catastrophe et d'urgence sanitaire à travers le monde.