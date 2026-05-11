Angola: La candidature de João Lourenço vue comme un facteur d'unité au sein du MPLA

L'analyste politique et professeur d'université, Pachaco Talocha, a déclaré samedi que la candidature de João Lourenço à sa réélection à la tête du MPLA renforce l'unité interne et la stabilité politique.

L'universitaire réagissait à l'annonce, lors de la réunion du Bureau politique du Comité central, de la candidature de João Lourenço, président du MPLA, à un nouveau mandat.

Il a affirmé que le contexte actuel exige une consolidation institutionnelle, une discipline interne renforcée et un renforcement de la confiance entre les militants, afin de dynamiser l'action politique.

Pachaco Talocha a souligné que João Lourenço possède l'expérience politique et les qualités de leader nécessaires pour guider le destin du parti et du pays.

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Il a plaidé pour que les militants du MPLA se rassemblent autour de leur dirigeant, en privilégiant l'unité interne et en préservant la cohésion organisationnelle.

Il a indiqué que l'action du parti devrait se concentrer sur l'élaboration de politiques publiques visant le développement durable de l'Angola, avec un impact direct sur la vie de la population.

Il a ajouté que le MPLA, en tant que parti au pouvoir, assume une responsabilité historique dans la définition des stratégies de gouvernance, dont la portée concerne tous les Angolais et pas seulement le MPLA.

Il a mentionné que l'action du MPLA ne se limite pas à la sphère partisane, mais se reflète dans les politiques d'État qui profitent à la population, indépendamment de toute appartenance politique ou croyance religieuse.

Il a indiqué que des facteurs tels que l'instabilité géopolitique internationale et les effets de la COVID-19 conditionnent le rythme des réformes et exigent des réponses politiques plus adaptées et cohérentes.

Pachaco Talocha a soutenu que la continuité du leadership peut contribuer à la stabilité institutionnelle et à la mise en oeuvre de programmes structurants pour le développement national.

Il a fait que l'Organisation de la femme angolaise (OMA) et le JMPLA jouent un rôle essentiel dans la mobilisation sociale et la diffusion du message politique, renforçant ainsi l'unité et la cohésion interne.

Le MPLA tient son 9ᵉ Congrès ordinaire les 9 et 10 décembre prochains, avec la participation de trois mille délégués venus de tout le pays et de la diaspora. Plusieurs candidats briguent la direction du parti.

Le Congrès ordinaire est l'instance suprême du parti. Il est notamment chargé de définir la ligne politique générale du MPLA, d'élire le président et les autres instances dirigeantes, ainsi que d'approuver les modifications statutaires et programmatiques.

Ce congrès s'inscrit dans le cadre de la préparation du parti au nouveau cycle politique et électoral, qui culminera avec les élections générales de 2027 pour l'élection du futur président de la République.