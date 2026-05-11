Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie prend ses quartiers aujourd'hui

11 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

C'est aujourd'hui qu'Arianne Navarre-Marie prendra possession de son nouveau bureau à la Government House, anciennement occupé par son mentor Paul Bérenger. Elle s'y installe alors qu'elle se prépare déjà à une première échéance parlementaire importante. En l'absence du Premier ministre Navin Ramgoolam, elle aura la responsabilité de répondre demain aux questions de la « Prime Minister's Question Time ».

Durant le week-end, la ministre a travaillé sur les réponses aux nombreuses interpellations inscrites à l'agenda parlementaire. Parmi les dossiers sensibles figurent les relations commerciales entre Maurice et la Chine, les accidents mortels sur les routes, l'affaire de trafic de drogue à l'aéroport SSR, le dossier d'Air Mauritius, ainsi que celui du controversé COVID-19 Projects Development Fund.

Arianne Navarre-Marie devra également répondre à une question portant sur le shelter Cap L'Espoir, relevant de son ministère de l'Égalité des genres.

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