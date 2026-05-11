Afrique: Navin Ramgoolam participe aux discussions sur la paix et l'économie bleue

Premières images de l'Africa Forward qui commence aujourd'hui. Emmanuel Macron et Navin Ramgoolam, parmi une trentaine d'autres dirigeants, sont déjà sur place. Sur place, l'express vous montrera les points forts du sommet ainsi que ses coulisses. Envoyé spécial : Nad Sivaramen.

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, est arrivé à Nairobi, la capitale du Kenya, dans la soirée de ce dimanche 10 mai, accompagné de la délégation gouvernementale mauricienne. Il a été accueilli à l'aéroport international Jomo-Kenyatta par le ministre kényan de la Santé, Aden Duale.

Après son entretien avec ce dernier, il a eu l'occasion d'échanger quelques mots avec le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, également arrivé dans la soirée d'hier pour inaugurer, en début de cette semaine, l'extension du complexe des Nations unies à Gigiri, à Nairobi.

Pour rappel, Navin Ramgoolam participe au sommet « Africa Forward » les 11 et 12 mai, consacré au renforcement des partenariats entre le continent africain et la France, avec un accent particulier sur l'innovation, la croissance, la jeunesse africaine et les solutions innovantes capables de répondre aux défis climatiques et économiques du continent.

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À cette occasion, il interviendra lors de la séance plénière consacrée à la paix et à la sécurité, et co-présidera une table ronde sur l'économie bleue aux côtés du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.