Ile Maurice: Les enquêteurs scrutent le lien entre les suspects arrêtés

Une importante opération antidrogue menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) Metro North à Beau-Plan a conduit à la saisie de drogue d'une valeur de plus de Rs 2,7 millions, d'une arme à feu de calibre 12 ainsi que de plusieurs munitions. Mais au-delà de la saisie spectaculaire, ce sont surtout les profils des deux suspects arrêtés qui intriguent aujourd'hui les enquêteurs.

L'opération a été menée le 7 mai à une station-service Engen de Beau-Plan. Les officiers de l'ADSU ont intercepté un van conduit par Nicolas Alexandre Cangy, 40 ans, habitant de Péreybère et détenteur d'une double nationalité. À ses côtés se trouvait Jean Emilio Bundhoo, 25 ans, agent de sécurité et habitant de la Résidence St-Claire, à Goodlands.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert une importante quantité de drogue, notamment plus de 146 grammes d'héroïne présumée, plusieurs sachets contenant de la méthamphétamine ainsi qu'une petite quantité de cannabis. Les officiers ont également mis la main sur un fusil de calibre 12 soigneusement dissimulé dans le véhicule. Mais ce sont surtout les documents retrouvés dans la voiture qui soulèvent de nombreuses interrogations. Les enquêteurs ont saisi plusieurs documents officiels au nom de Nicolas Cangy, notamment un permis de port d'arme, une licence de chasse, un certificat de compétence ainsi qu'un carnet de licence d'arme à feu.

L'ADSU cherche désormais à établir comment Nicolas Cangy est entré en possession de cette arme et pour quelles raisons il transportait un fusil alors qu'il circulait avec une importante quantité de drogue présumée. Les enquêteurs veulent également déterminer si cette arme était utilisée dans le cadre d'activités criminelles ou destinée à assurer la protection d'un réseau de trafic de stupéfiants.

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Une perquisition menée au domicile de Nicolas Cangy à Pereybère a permis la découverte d'autres substances suspectes, notamment des graines de cannabis, plusieurs sachets de cannabis et plus de 23 grammes d'héroïne présumée. Une balance électronique portant des traces suspectes a également été saisie.

Chez Jean Emilio Bundhoo, les enquêteurs ont aussi retrouvé des munitions, soit 15 cartouches de calibre .22 ainsi que 21 cartouches de calibre 12. Le véhicule a été placé sous scellés pour les besoins de l'enquête. Cependant, un autre élément vient donner une dimension encore plus inquiétante à cette affaire : le passé de Jean Emilio Bundhoo. Ce dernier avait déjà été arrêté dans une affaire de kidnapping remontant à plusieurs années à Calebasses.

À l'époque, Jean Emilio Bundhoo et un complice avaient été accusés d'avoir forcé un adolescent de 17 ans à monter dans leur véhicule alors que celui-ci marchait avec un ami dans la région. L'un des mineurs avait réussi à prendre la fuite, tandis que l'autre avait été emmené jusqu'à Port-Louis avant de parvenir à s'échapper près d'une station-service. Les suspects avaient alors soutenu devant les enquêteurs qu'ils « badinaient ».

Aujourd'hui, les enquêteurs de l'ADSU Metro North cherchent à établir le véritable lien entre Nicolas Cangy et Jean Emilio Bundhoo. Les deux hommes faisaient-ils partie d'un réseau structuré ? Quel rôle jouait chacun dans cette opération présumée de trafic de drogue ? Et surtout, pourquoi un individu possédant légalement des documents liés à une arme à feu circulait-il avec des substances suspectes et un homme au passé déjà connu des services de police ?