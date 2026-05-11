Ile Maurice: Coup de frein sec du ministre Ramful

Comme dans l'affaire de la circulaire sur le télétravail retirée avant même son entrée en vigueur et dont le ministre de la Fonction publique, Raj Pentiah, affirme ne pas avoir été consulté -, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, soutient lui aussi n'avoir jamais été informé d'un appel d'offres lancé par son ministère.

Il s'agit d'un appel d'offres pour l'acquisition de deux Highly Executive Luxury Saloon Cars, destinées à des ambassadeurs ou fonctionnaires. Mis devant le document daté du 4 mai, il affirme avoir immédiatement ordonné son annulation. «Si mo ti o kouran, zame mo ti pou aprouv sa», dit-il.

Les véhicules concernés relèveraient de la très haute gamme, souvent associée à des modèles comme Mercedes-Benz Classe S, Bentley Flying Spur ou RollsRoyce Phantom. Selon Ritish Ramful, la démarche aurait été enclenchée au niveau administratif, sans validation politique directe. «Certaines décisions ne passent pas forcément par le ministre, ce sont les civil servants qui gèrent», explique-t-il.

Dans un contexte de restrictions budgétaires, le ministre juge la dépense injustifiée, même si elle était prévue dans le précédent Budget. « Ce n'est ni utile ni prioritaire», tranche-t-il.