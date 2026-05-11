Ile Maurice: Violente agression après des tensions autour d'allégations de trafic de drogue

Le climat demeure extrêmement tendu à Grande-Retraite, dans le nord-est, après une série d'événements ayant profondément secoué la localité ces derniers jours. Le dimanche 10 mai, un habitant du village, identifié comme Akshay, a rapporté à la police avoir été victime d'une violente agression alors qu'il circulait à bord de sa voiture sur la route Royale de Saint-Julien-Village, en direction de Lalmatie. Cette affaire survient quelques jours seulement après une importante mobilisation des habitants de Grande-Retraite dénonçant des activités présumées liées au trafic de drogue dans la région.

Selon sa plainte à la police, il était accompagné d'un ami de 30 ans, habitant Brisée-Verdière, et ils se sont arrêtés près d'une boutique vers 7 h 45 pour acheter une bouteille d'eau. C'est alors qu'une Mitsubishi Pajero verte serait arrivée sur les lieux. Cinq individus encagoulés et armés de barres de fer en seraient descendus. Toujours selon la version rapportée à la police, certains des agresseurs auraient crié « To vann ladrog twa», avant de poursuivre le passager qui a réussi à prendre la fuite. Le conducteur affirme ensuite avoir été extrait de force de son véhicule puis roué de coups à l'aide de barres de fer et de morceaux de bois. Blessé à la tête et souffrant de douleurs, il a été transporté par la police et admis à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Constance.

Une somme de Rs 8 000 ainsi qu'un téléphone portable de marque Huawei auraient également disparu du véhicule après l'agression. Les dégâts causés à la voiture sont estimés à Rs 43 000. Dans sa déposition, il affirme avoir reconnu l'un des assaillants, un habitant de Grande-Retraite lui aussi.

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Avant cela, dans la soirée du lundi 4 mai, plusieurs villageois se sont rassemblés devant la résidence d'Akshay, soupçonné par certains riverains d'être impliqué, avec sa compagne, dans des activités liées à la vente de stupéfiants. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, le couple effectue régulièrement des déplacements en voiture afin de s'approvisionner avant de revenir distribuer de la drogue dans le village. Ces allégations alimentent depuis plusieurs mois un profond sentiment d'insécurité parmi les habitants. Face à ce qu'ils décrivent comme un manque de résultats malgré plusieurs signalements aux autorités, les villageois affirment avoir multiplié les démarches sans obtenir de réponse satisfaisante. Certains soutiennent également avoir reçu des menaces et évoquent des accusations de planting de drogue visant à intimider ceux qui dénoncent la situation. «Dimounn per pou sorti deor», confie un habitant rencontré lors du rassemblement. Plusieurs riverains affirment aussi que l'homme visé quitterait régulièrement les lieux avant l'arrivée de la police lors de certaines interventions.

Le conseiller du village, Kevin Lochun, sur place, a déclaré que des activités « anormales »se déroulent dans la région et a exprimé son inquiétude face à l'escalade de la tension. Parmi les personnes venues soutenir les habitants figurait également Abass Doorgahed, plus connu sous le nom de Bhai Abass. Gérant et initiateur d'un projet social consistant à transformer des conteneurs en centres d'accueil pour les personnes vulnérables, il s'est joint à la mobilisation afin d'appuyer les revendications des villageois.

La soirée du rassemblement a également été marquée par l'intervention de la police auprès de plusieurs employés du secteur du transport. Un chauffeur de taxi de 46 ans, habitant Brisée-Verdière, a également attiré l'attention des habitants après avoir été aperçu dans un champ de canne à proximité du village alors qu'il se trouvait à bord de son taxi et semblait sous l'influence de l'alcool. Selon les informations recueillies, l'alcootest pratiqué par les autorités se serait révélé positif. Il a été conduit au poste de police pour interrogatoire avant d'être relâché avec un avertissement.

Un chauffeur d'autobus ainsi qu'un receveur, présents à ses côtés, ont, eux aussi, été entendus par la police. Des habitants affirment par ailleurs avoir aperçu à plusieurs reprises le taxi dans un champ de canne à proximité du village, dans des circonstances jugées suspectes. Toutefois, aucune implication officielle dans des activités liées à la drogue n'a été confirmée par les autorités à ce stade.

L'enquête a été confiée à la Criminal Investigation Division de Brisée-Verdière, qui poursuit les investigations afin de faire la lumière sur cette affaire qui continue d'alimenter les tensions dans le village.