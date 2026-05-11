Cote d'Ivoire: Bouaké - Une vaste zone logistique et industrielle de 550 hectares en projet dans la région

La ville de Bouaké entend devenir un pôle économique majeur de la Côte d'Ivoire. L'Hôtel de Ville a accueilli, le vendredi 8 mai 2026, la cérémonie officielle de lancement de l'étude de faisabilité relative à la création d'une vaste zone logistique et industrielle.

Ce projet structurant s'inscrit dans la stratégie nationale de développement de plateformes logistiques, industrielles et commerciales destinée à accélérer la croissance économique et renforcer la compétitivité du pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives et politiques, notamment M. Abdoulaye Alliagui, Directeur de Cabinet Adjoint du Ministère des Transports et des Affaires Maritimes, représentant le ministre Amadou Koné, ainsi que M. Vanié Bi Jean François, Secrétaire Général de Préfecture, représentant le Préfet de Région, Préfet du Département de Bouaké. La municipalité était représentée par M. Silué Pégabila, 3e Adjoint au Maire.

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Des responsables du Ministère des Transports et des Affaires Maritimes, des représentants du BNETD, des élus locaux, des acteurs de la chaîne logistique ainsi que plusieurs personnalités ont également pris part à cette rencontre stratégique.

Dans son allocution de bienvenue, M. Silué Pégabila a salué une initiative porteuse d'espoir pour les populations locales et pour le développement économique de la région. Prenant ensuite la parole au nom du ministre Amadou Koné, M. Abdoulaye Alliagui a mis en avant la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, de doter le pays d'infrastructures modernes capables de soutenir l'industrialisation et les échanges commerciaux.

Il a rappelé que cette future zone logistique et industrielle aura pour mission de désengorger les ports ivoiriens, de fluidifier les circuits d'approvisionnement, de rapprocher les unités de transformation des bassins de production agricole et surtout de favoriser la création d'emplois durables pour les jeunes et les populations locales.

Selon lui, ce projet contribuera également à renforcer l'attractivité économique de Bouaké en attirant davantage d'investisseurs nationaux et internationaux. « Le Ministère des Transports et des Affaires Maritimes fait de la réalisation de ce projet une priorité », a-t-il affirmé.

Prévu sur une superficie de 550 hectares répartis entre les localités de Pinikro, Bendèkouassikro, Akanzakro et N'Dakro, ce futur espace industriel ambitionne d'offrir des infrastructures modernes et adaptées aux exigences des entreprises. À terme, cette plateforme pourrait transformer durablement le visage économique de Bouaké et consolider son rôle stratégique au coeur du dispositif logistique ivoirien.