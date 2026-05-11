Cote d'Ivoire: Municipales 2028 à Cocody - Assalé Tiémoko Antoine vise la mairie

L'élection municipale est prévue se tenir en 2028. A deux ans de cette échéance électorale, le président du mouvement Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire (Adci), Assalé Tiémoko Antoine, a annoncé, samedi 9 mai 2026, sa candidature aux élections municipales de 2028 dans la commune de Cocody. L'annonce a été faite lors d'un rassemblement politique organisé aux Les Deux-Plateaux, en présence de nombreux militants et sympathisants.

Par cette déclaration anticipée, l'actuel maire de Tiassalé ouvre le débat autour de l'échéance municipale dans l'une des communes les plus stratégiques du district d'Abidjan. Face à ses partisans, Assalé Tiémoko Antoine a présenté sa candidature comme une réponse à ce qu'il qualifie de rupture de confiance entre les populations de Cocody et leurs représentants locaux.

S'appuyant sur les taux d'abstention enregistrés lors des précédents scrutins, il estime qu'une partie importante des électeurs ne se reconnaît plus dans l'offre politique actuelle. « La majorité des inscrits de Cocody ne croit plus aux élections ou au leadership politique qui lui est proposé », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : « Depuis plus d'une décennie, les élus de Cocody ont une légitimité arithmétique, mais une légitimité politique extrêmement fragile».

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Dans une intervention d'environ une heure, le président de l'Adci a également mis en avant son attachement personnel à la commune, où il affirme vivre depuis vingt-sept ans.

« J'y ai construit ma vie. J'y ai élevé mes enfants. J'y ai tissé mes liens », a-t-il insisté, se présentant comme un habitant confronté aux mêmes réalités quotidiennes que les populations locales.

L'ancien député a par ailleurs valorisé son expérience à la tête de la mairie de Tiassalé, qu'il dirige depuis sept ans. Selon lui, les résultats obtenus dans cette commune démontrent qu'une autre manière d'administrer une collectivité est possible.

« Avec un budget modeste, vingt fois inférieur à celui de la mairie de Cocody, nous avons prouvé qu'une gouvernance rigoureuse, sociale et participative pouvait produire des résultats tangibles », a-t-il soutenu. Assalé Tiémoko Antoine a esquissé les contours d'un programme articulé autour d'une trentaine de propositions destinées à réformer la gouvernance municipale de Cocody.

Parmi les mesures annoncées figurent la création de bibliothèques municipales, la mise en place de transports publics à coût réduit à certaines périodes, l'instauration de budgets participatifs, la dématérialisation de la collecte des taxes municipales ainsi que des mécanismes d'accompagnement en faveur des femmes, des jeunes entrepreneurs et des personnes vivant avec un handicap. Sur la question foncière, particulièrement sensible dans la commune, le candidat a promis la mise en place d'un service d'assistance juridique gratuit destiné aux populations confrontées à des litiges liés aux terrains ou aux expropriations.