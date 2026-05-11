Gabon: Cartographie des projets de développement - Lancement d'une mission de collecte complémentaire des données

Ce vendredi 8 mai 2026, le Ministère de la Planification et de la Prospective a abrité la réunion de lancement de la mission de collecte complémentaire des données de la cartographie nationale des projets de développement. Les travaux ont été présidés par le Commissaire Général au Plan, Monsieur Vulgain Andzembe Tsiegori, en présence des points focaux des ministères sectoriels.

Cette rencontre a permis de présenter les objectifs, la méthodologie, les phases opérationnelles ainsi que le calendrier d'exécution de cette mission, prévue du 10 au 24 mai 2026.

S'inscrivant dans la dynamique de renforcement du pilotage de l'action publique, cette opération vise à actualiser les données relatives aux projets de développement recensés à travers le pays, afin d'améliorer leur suivi, leur traçabilité et l'efficacité des investissements publics.

Les échanges ont également porté sur les livrables attendus et sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les différentes administrations impliquées pour garantir la fiabilité des informations collectées.

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Pour rappel, la première phase de la cartographie nationale des projets de développement, officiellement lancée le 25 avril 2025, avait permis de recenser 675 projets sur l'ensemble du territoire national. Cette nouvelle phase de collecte contribuera à affiner la base de données existante et à renforcer la coordination ainsi que le suivi des projets de développement au Gabon.