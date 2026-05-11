Gabon: Cérémonie de prestation de serment de quatre Ambassadeurs du Gabon nouvellement accrédités

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour au Palais Rénovation, le serment de quatre nouveaux Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République Gabonaise, récemment nommés en Conseil des ministres.

Il s'agit de :

- S.E Dr. Yvon Thierry Michel NGOMA, accrédité auprès de la République du Burkina Faso ;

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- S.E Aurélien MINTSA MI NGUEMA, accrédité auprès de la République de l'Inde,

- S.E Omer NDIMINA DABOU, accrédité auprès de la République du Cameroun,

- S.E Roseline Patricia MBOUKOU FOUTOU, accréditée auprès de la République Fédérative du Brésil.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les diplomates ont solennellement prêté serment devant le Chef de l'Etat, s'engageant à remplir leurs fonctions avec conscience, loyauté et dévouement, à représenter dignement le Gabon, à défendre ses intérêts stratégiques et à préserver la confidentialité des informations liées à leur mission.

Par cet acte hautement républicain, ils consacrent leur pleine entrée en fonction et leur adhésion aux exigences d'une diplomatie rigoureuse, éthique et orientée vers les résultats.

A l'issue de la cérémonie, le Président de la République a adressé ses félicitations aux nouveaux chefs de missions diplomatiques, tout en leur rappelant la portée de leur engagement. Il les a exhorté à faire preuve d'exemplarité, de discipline et d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions, insistant sur leur rôle déterminant dans la promotion de l'image du Gabon et la défense de ses intérêts à l'international.

Sous l'ère de la 5e République, la diplomatie gabonaise se veut désormais proactive, stratégique et résolument tournée vers le développement. Elle s'inscrit dans une dynamique de conquête de nouveaux partenariats, de renforcement de la coopération bilatérale et de valorisation des opportunités économiques au bénéfice des populations.

Dans cette perspective, les Ambassadeurs sont appelés à incarner une diplomatie de transformation, fondée sur la crédibilité, la performance et la loyauté institutionnelle, en parfaite cohérence avec la vision du Président de la République visant à positionner durablement le Gabon comme un acteur influent, respecté et attractif sur la scène internationale.

En prenant acte de leur serment, le Chef de l'Etat les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, avec pour mission de porter haut la voix du Gabon et de contribuer activement à son rayonnement dans le concert des Nations.