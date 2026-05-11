Afrique Centrale: Zita Oligui Nguema à Luanda - La mémoire comme pont entre le Gabon et l'Angola

À Luanda, la Première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a donné une dimension profondément humaine et symbolique à la visite d'État du Président Brice Clotaire Oligui Nguema en Angola.

Aux côtés de Ana Dias Lourenço, elle a visité l'exposition « Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz » au Musée d'histoire militaire de Luanda, un lieu chargé d'histoire et de mémoire.

Bien plus qu'une simple étape protocolaire, cette séquence a illustré une diplomatie de proximité, fondée sur la culture, le souvenir des épreuves traversées et la volonté commune de bâtir un avenir de paix et de coopération entre les peuples gabonais et angolais.

Par sa présence élégante et engagée, Zita Oligui Nguema confirme le rôle croissant de la Première dame dans le rayonnement de l'image du Gabon à l'international, à travers une diplomatie sensible, apaisée et profondément humaine.